ÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÈ÷ÃßÊÆÊóÆ»¤Ç¤âÏ¢ÆüÅÐ¾ì¡Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¤Ï¤Ê¤¼¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡©
¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡£¼Â¤Ï»ä¤â·ë¹½¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤¿¤ê´î¤ó¤À¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤Î³«È¯Ã´Åö¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÎÉ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ´¤ß¤¿¤¤¤Ë¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¤ª¶â¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖCMÁíÎÌµ¬À©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì±ÊüÏ¢¤ÎÊüÁ÷´ð½à¤Ç¡Ö¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÎÁíÎÌ¤Ï¡¢ÁíÊüÁ÷»þ´Ö¤Î18%°ÊÆâ¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¤ª¶â¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆCM¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆCM¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÀ¸³è¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¼¤Ò¤â¤Î¡×¡Ä¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¤¸¤ã¤¢´°Á´¤ËÌµÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î±Ä¶È¤µ¤ó¤¬¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¥ª¥Þ¥±¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³Æ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤µ¤ó¤Ë±Ä¶È¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óCM½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢±Ä¶È¶É¤äÊÔÀ®¶É¤«¤é¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡É¤ª´ê¤¤¡É¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¤¼¤Ò¤â¤Î¡×¤È¤«¡ÖÊÔÀ®Êª·ï¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤ª´ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅöÁ³ÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Ã¤Ý¤¤¡Ö¤¼¤Ò¤â¤Î¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¥´¥í¥´¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤Æ¤¤¤¦¤«¥¹¥Æ¥Þ¤Ã¤¹¤è¤Í¡¢¤Û¤Ü¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë·ë¹½¥·¥§¥Õ¤¬¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ª»×¤¤¤Î¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íË«¤á¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¤¤¿¤é¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥¬¥ó¸·¤·¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥Ô¡¼µã¤«¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤à¤·¤í¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤±¤Ê¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬Ì£¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ¾È½¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤Ø¤ó¤¬¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤¿¿Í¤¹¤´¤¤¤ï¡ª¡Ä¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¤Î¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×½©ÍÕ¼ÒÄ¹¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÈ÷ÃßÊÆÊóÆ»¤Ç¤âÏ¢ÆüÅÐ¾ì¡Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¤Ï¤Ê¤¼¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡©¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Î¿å¿§¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤Î ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Îµ¿Ìä¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£