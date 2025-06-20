¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÊóÆ»¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¶Ã¤¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡TOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸µA.B.C-Z¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¦TBS·ÏÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÀ¶È¤Ç¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¤òÈäÏª¤·¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡¹ñÊ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤¦¤ï¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬SNS¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤âÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£¸å¤É¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ä¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤Á¸åÇÚ¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤«ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòÌ¾µÁ¤ÇÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£¹ñÊ¬¤Î¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤âÈÖÁÈ¤ÇÂ®Êó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÀ¶È¤Ç¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¤òÈäÏª¤·¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡¹ñÊ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòÌ¾µÁ¤ÇÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£¹ñÊ¬¤Î¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤âÈÖÁÈ¤ÇÂ®Êó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£