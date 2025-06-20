ÄëµþÂç¤Î´ÅÍøÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤ËµþÅÔ¾Þ¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÀè¶îÅª¸¦µæ
¡¡²Ê³Ø¤ä·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖµþÅÔ¾Þ¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë°ðÀ¹ºâÃÄ¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢Âè40²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶îÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÄëµþÂç¤Î´ÅÍø½Ó°ìÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê89¡Ë¤é3»á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ÅÍø»á¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀèÃ¼µ»½ÑÉôÌç¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢AI³Ø½¬¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ä¡¢Åý·×³Ø¤Ê¤É¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ðÊó´ö²¿³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ðÁÃ²Ê³ØÉôÌç¤Ï¡¢±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç¥¬¡¼¥É¥ó¸¦µæ½ê¤Î¥¢¥¸¥à¡¦¥¹¥é¡¼¥Ë¸¦µæ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê80¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»×ÁÛ¡¦·Ý½ÑÉôÌç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¶µ¼ø¡Ê88¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£