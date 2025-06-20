¡ÖÇòÀþÎ®¤·¡×¤«¤é29Ç¯¡Ä47ºÐ½÷Í¥¡¦¼ò°æÈþµªàÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ©ÌÀ´¶á¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤¤¤Þ¤ó¤Þ♡¡×¡ÖÀÅ²¬¤Î¸Ø¤ê¡×
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×»¨»ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤Î¼ò°æÈþµª(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï½÷À¸þ¤±·î´©ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖÈþST ONLINE¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆºÜ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª°áÁõ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Ô¤ó¤¯¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò6Ëç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Þ¤ó¤Þ♡¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¡ØÇòÀþÎ®¤·¡Ù¤Îº¢¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÅ²¬¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£96Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÀþÎ®¤·¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼·ÁÒ±à»ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£