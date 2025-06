ツイータ搭載の有線イヤホン！オーツェイド「intime夜桜」

オーツェイドは、新開発の低ヒステリシス圧電セラミックスツイータ「VST-P1」を搭載した有線イヤホン「intime夜桜」を、2025年6月24日(火)12:10より、応援購入サービス「Makuake」にて限定販売します。

オーツェイド「intime夜桜」

形式 :ハイレゾ対応カナル型イヤホン

ドライバー :ハイブリッド型(Φ10mmダイナミックドライバー、VST-P1)

音圧レベル :107dB/mW

再生周波数帯域:20Hz〜40kHz

インピーダンス:22Ω

ケーブル :ハイブリッドケーブル COAXUS 3.5mmステレオプラグ

(I字形状)/1.2m

コネクタ :Penatconn ear または MMCX

付属品 :イヤピースiSep02(S、MS、M、Lの4サイズ)、布ポーチ、

特別仕様夜桜手拭い、コードリール、

保証書/取扱説明書(二元コード)

生産地 :群馬県謹製

保証期間 :購入後1年

生産国 :日本

ポータブルオーディオを愛する全てのユーザーへ、これまでの常識を超えた原音忠実な高音質と、日本の伝統美を凝縮した特別なイヤホンをお届けします。

なお、この製品は7月5日開催の“夏のヘッドフォン祭mini2025”(ステーションカンファレンス東京)および7月12日〜13日開催の“ポタフェス 2025夏 秋葉原”(ベルサール秋葉原)intimeブースにて試聴可能です。

■ポタオデユーザーのこだわりに応える、徹底的なコンポーネント選択とMakuake限定販売

「intime夜桜」は、「VST-P1」に加え、ポータブルオーディオユーザーの皆様の様々なニーズとこだわりに応えるための高品位なコンポーネントを厳選しています。

その主な特長は以下の通りです。

1) 新開発の低ヒステリシス圧電セラミックスツイータ「VST-P1」:雑味のない、なめらかでクリアな高音再生を実現しました。

これにより、より繊細で情報量豊かな音場をご体験できます。

2) 新開発ケーブル「COAXUS」:OFCと銀メッキ線を組み合わせた独自の2層導体構造により、優れた定位感と高音質を実現。

柔軟なシースの採用で取り回しが極めてスムーズになり、断線の不安も大幅に低減しました。

さらに、分岐部までHOT/COLDを完全分離した真の4芯構造は、精緻な音像定位を可能にします。

新開発ケーブルCOAXUSの概要

3) 「夜桜」に相応しい匠のハンドメイド装飾:樹脂製筐体内部には、オーツェイドの職人「匠軍団」によるハンドメイドのドライフラワー装飾を施しました。

世界に一つだけの幽玄な美が、耳元を飾ります。

全て日本人の手工による組付け

4) intime翔採用の高性能チタンコートウーファー:同社フラッグシップモデル「intime翔」と同等の高品位ダイナミックドライバーを採用。

全帯域にわたるスピード感あふれるサウンド再生と、深みのある低域からキレの良い高域までをバランス良く奏でるよう設計しました。

5) Penatconn ear/MMCXコネクタ選択可能。

個性に応じた接続性を選択できます。

汎用性の高いMMCXか、低接点抵抗によるピュアな音質が特徴の日本DICS社製Penatconn earからお好みで選べます。

6) オーツェイドオリジナルイヤピース「iSep02」:独自の設計によるイヤピース「iSep02」が、優れた装着感と音質の両立を約束します。

■Makuakeプロジェクト概要

限定販売期間: 2025年6月24日(火)12:10〜

販売サイト : Makuake

intime夜桜 Makuake標準価格:30,000円(税込)

主なリターン:

〇【早期出荷】早割 夜桜(Penatconn ear/MMCX)+4.4mmバランスケーブル:33,000円(税込)

※Penatconn earとMMCXを各100個限定、7月18日出荷予定

〇早割 intime夜桜(コネクタ形状選択)+4.4mmバランスケーブル:34,500円(税込) ※300個限定、11月末出荷予定

〇早割 intime夜桜(コネクタ形状選択):27,000円(税込) ※500個限定、11月末出荷予定

〇新開発ケーブルCOAXUS 4.4mmバランスケーブル(コネクタ選択):9,800円(税込) ※500個限定、11月末出荷予定

※各リターンは数量限定で、出荷時期が異なります。

詳細はMakuakeプロジェクトページを確認してください。

