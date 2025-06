6月21日よりデビュー40周年イヤーに突入する久保田利伸が、最新楽曲「諸行は無常」の配信をスタートした。 本楽曲はテレビ東京の経済ニュース番組『WBS(ワールドビジネスサテライト)』でオンエア中の楽曲。聞いた人の心が少しでもほぐれ、温められるようにという願いが込められた上質なポップソングに仕上がっている。 また、6月21日からの40周年周年イヤースタートを記念して、久保田利伸Official YouTube Channelにて、これまで公開されていなかったミュージックビデオの数々が本日よりフルサイズ公開される。 これまでショートサイズでの公開があった、「LA・LA・LA LOVE SONG」「Missing」「LOVE RAIN 〜恋の雨〜」のフルサイズはもちろんのこと、これまでショートサイズでもWeb公開されていなかった「雨音」「夜に抱かれて〜A Night in Afro Blue〜」「Candy Rain」「Upside Down」のフルサイズも公開。ぜひこの機会に久保田利伸の歴史に触れてほしい。 デビュー40周年の前哨戦、昨年から今年1月に実施された<佐藤さん、いつものでよろしいですか?Tour>は大盛況のうちに終了。40周年を迎える、腕慣らしの5大都市を中心とした18本であったが、久保田の衰え知らずの歌唱と抜きんでた演奏、軽快でダンサブルなステージは会場をヒートアップさせ、これ以上ない多幸感に包まれた。 今年の9月13日からスタートする40周年アニバーサリーツアーは全国30か所35本のホールツアーに加え、2026年春から静岡・名古屋・大阪・東京でのアリーナツアーも控えている。 Digital Single「諸行は無常」 2025年6月20日配信リリース https://kubotatoshinobu.lnk.to/Shogyouwamujou <Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26「Big up!」> 2025年9/13(土) 神奈川:厚木市文化会館 大ホール 17:00 18:009/20(土) 石川:金沢歌劇座 17:00 18:009/21(日) 福井:フェニックス・プラザ エルピス大ホール 17:00 18:009/23(火・祝) 千葉:松戸・森のホール21 大ホール 17:00 18:009/28(日) 埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール 17:00 18:0010/2(木) 福島:いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール 17:30 18:3010/4(土) 岩手:盛岡市民文化ホール 大ホール 17:00 18:0010/5(日) 秋田:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 17:00 18:0010/10(金) 山口:周南市文化会館 17:30 18:3010/12(日) 広島:ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ […]

