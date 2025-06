いまだ14歳〜16歳という若さにして、驚くべき歌唱力とダンス・スキルにて圧巻のパフォーマンスを繰り出す美麗-Bi-ray-は、その突き抜けた天賦の才をもって計り知れない可能性を確信させる女性ヴォーカルグループだ。 「4オクターブを奏でる4人の若き歌姫」との枕詞に一切の脚色はない。Emi、Hinata、Cocomi、Michelleの4人は「若い」というよりもまだまだ幼さやあどけなさすらも残る年齢だが、ステージに立ち、ひとたびマイクを握ったときのその威風堂々とした佇まいからは、YOSHIKIに彼女たちを「4人の天才たち」と言わしめた凄みが漂う。 4月28日(米国時間)には、MLB公式戦@ドジャースタジアムで米国歌を斉唱するという偉業も果たしたばかりだが、ついに美麗-Bi-ray-は6月20日に「Butterfly」でメジャーデビューを果たした。この楽曲は、YOSHIKI が彼女たちのために書き下ろした全編英語詞のバラードで、ハリウッド最新映画『BRIDE HARD』(6月20日全米公開)の主題歌に大抜擢されるという前代未聞の快挙を成し遂げている。 4人をプロデュースし、美麗-Bi-ray-のために「Butterfly」を書き下ろしたYOSHIKIは、その曲に何を託したのか。そして幼き歌姫たちは「Butterfly」をどのように咀嚼し、表現領域へと昇華させたのか。 Emi、Hinata、Cocomi、Michelleの4人が集合したところにYOSHIKIも合流、5人に話を聞く貴重な機会を得た。 ──6月20日にリリースされたデビュー曲「Butterfly」ですが、最初に聴いた時どのような印象を受けましたか? Emi:初めて聴いた時は、その歌詞を読んで私たちにピッタリな曲だなと思いました。私たちの過去とこれからもすごく表しているなと思ったので、「この曲をずっと伝え続けたい」と思うことができました。 Michelle:私は、自分の経験とこの歌詞がつながっていると感じました。例えば「You never see me saw me crying.」というところとか。自分につながる歌なので「Butterfly」の歌詞で一番好きなポイントです。 Cocomi:「Butterfly」って本当に素敵で美しい曲なんですけど、私たち美麗-Bi-ray-をイメージしていることを感じました。私たちはまだ“さなぎ”だけど、いろんなことに挑戦して少しずつ乗り越えて、そして空に羽ばたいていく…そんな成長していく歌詞が私達と重なるなと思いました。 Hinata:とても前向きな気持ちにさせてくれる曲なんです。私は基本ポジティブだと思っているんですけど、たまに人間関係とかで少しだけ気持ちが沈んじゃう時もあって、だけどこの曲のように、どんなに辛いこととかがあっても前を向いて進んでいこうって思えるのが「Butterfly」だと思っています。 ──レコーディングはどうでしたか? Cocomi:「Butterfly」はほんとに難しくて、かなり苦戦しました。私の声ってどちらかというと息が混ざっているというか、ウィスパーな歌のほうが得意なので、最初や最後の静かなパートは歌いやすかったし、それほど苦労はしなかったんですけど、所々で曲調が変わるので…。リズムに乗るところとかはすごく楽しいんですけど、早口だったりラップみたいな感じもあって、英語の発音には苦戦しました。 Emi:音域がとても広いので、最初に全部歌った時は本当に大変で、全部歌うと息が続かないんです。でもみんなで歌っていく中で、それぞれのいいところをうまく表現できるようにYOSHIKIさんがパート分けをしてくださって。英語の歌詞にも苦戦したんですけど、発音のレッスンも受けながらアドバイスをもらって、たくさんレコーディングしました(笑)。 Michelle:いろんなジャンルが混ざっていて、最初はバラードから始まって、Aメロはちょっとテンポが速くなって、最後の方にはラップみたいなところもあって、ポップな音楽でもバラードが好きな方でもいろんな要素が入っているから、幅広い人に聴いてもらえる曲だなって思います。 ──みなさんはこれまで色んな曲を歌ってきたと思いますが、「Butterfly」を歌ってみて感じたことはありますか? Michelle:自分の声に合っていて、高音とかミッドボーカルがいっぱいあったので、みんなで歌うととてもいい感じになったと思います。 Hinata:高域のパートに苦戦したんですけど、自分の強みである低音のところとかラップ調の「somebody, gotta be, gonna be」とかは楽しく歌えましたし、曲調が変わるところや感情を込めるところで気持ちよく歌えたなって思います。 ──パート分けはどのように? YOSHIKI:以前から、みんなが用意してきた曲を僕がピアノを弾いて、美麗-Bi-ray-のメンバーには歌ってもらって、声の感じは掴んでいたので、4人の個性や特性はわかっていました。キーのチェックもしましたし。実際に「Butterfly」を歌う中で「ここの音域は、Hinataがいいんだな」「ここはEmiだな」みたいなのが明確にわかってきた感じですね。 ──やってみないとわからないと同時に、意外な側面が見れたりもしましたか? YOSHIKI:正直すごく難しい曲なんです。ド頭から下から上まで音域がすごいんですよね。テンポも途中で変わるのと、曲の中でも転調して、実は後半はものすごく転調を繰り返しているんです。これはある種、僕の技で、聴いていてもそんなに転調を感じさせないようになっているのですが。 ──歌う人を困らせるという難曲(笑)。 YOSHIKI:困らせるわけじゃないけど(笑)…だから普通の人が歌うと「えっ」と思ってしまうけど、みんなそれだけの実力を持っているので、その持っている武器を生かしたいと思ってね。そう簡単には歌えない曲だと思いますけど、でもキャッチーにしたかったから。 ──「Butterfly」の曲作りに関しては、明確なテーマや目指すイメージは明確にあったんですか? YOSHIKI:はい。みんなと出会って2年ぐらい経っていて。急に出会って「はいデビューです」じゃなくて、ここに来る過程でもいろんなオーディションに出ていたり、それぞれ色々あったと思うし、いろんなことを自分なりに学んで、やっとそのスタート地点に立てるんだということなので、「この世界に羽ばたいていくんだ」というイメージで「Butterfly」っていう名前にしたんです。 ──まさに美麗-Bi-ray-のための作品ですね。 YOSHIKI:そういったモチーフはあったのですが、曲を仕上げる前にみんなに好きに歌ってもらって、例えばHinataだったら「こういったラップ系のとこは結構得意なんだな」とか、Cocomiも自分で言っていた「エアリーなボイスで、この強さを活かせるな」とか、Michelleは「すごい太い声を持っているし、英語がネイティブ」、Emiは「すごい高音域のチェストボイスが出る」というようなことも含めて、彼女たちのために作った曲ですよ。多分、誰かひとりのボーカリストのためだったら、こういった音域の曲にはなってないですね。 ──「Butterfly」には、いわゆるYOSHIKI節のようなメロディは影を潜め、ディズニー作品を思わせるようなファンタジーな美しい世界を描く楽曲だと思ったのですが、意識したところはありますか? YOSHIKI:元々ハリウッド映画のテーマ曲の話をもらって、みんなとデモの段階で1回だけ部分触りをやっていた後に、速攻でできた書き下ろした曲です。 ──難産じゃなかったんですね。 YOSHIKI:もう次の日にはできていた、みたいな感じ。 ──降りてきたってやつですか? YOSHIKI:はい。こう言うとまた炎上すると思いました。これは天才だと思います(笑)。 ──4人と会って受けたインスピレーションが確信に変わったということですね。 YOSHIKI:4人の天才と会ったので、僕の天才もさらに開花したと思ってください。「5人の天才」って言ってくれますか? ──そのまま書きますよ(笑)。 YOSHIKI:はい。炎上した場合は僕が引き受けるんで(笑)。 ──先日、MLB 公式戦@ドジャースタジアムで見事な米国国歌斉唱を披露した美麗-Bi-ray-ですが、「とても緊張したけど、YOSHIKIさんに励ましてもらった」とのことですね。具体的にはどんなアドバイスを? Hinata:前日のリハーサルで、YOSHIKIさんから「いつも通り、思いっきり感情を出し切って頑張って」と。本番は4人ともすごく緊張していたんですけど、それを思い出して安心できたし、私たちなりのベストを出せたと思います。 Michelle:YOSHIKIさんは首の手術をして「ドラムは叩いちゃいけない」って言われたと思うんですけど、ダメって言われてもまだ諦めないで、アーティストとして活動を続けているところをすごく尊敬しているので、それがアドバイスにもなっています。 ──4人でステージに立つことで、ひとりじゃないという心強さもありますよね。始まる前に4人でどんな会話をしました? Hinata:4人と伴奏してくれる方と一緒に、手を合わせて「レッツゴー、ドジャース!」って掛け声をしました。 […]

