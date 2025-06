お笑い芸人「はんにゃ.」金田監修！三共食品『金そぼろ』

三共食品は、お笑いコンビ「はんにゃ.」結成20周年を記念し、公式アンバサダーである金田哲さん監修の新商品『金そぼろ』(鶏そぼろ・大豆そぼろ)を発売します。

三共食品『金そぼろ』

ラインナップ: 2種(鶏そぼろ/大豆そぼろ)

発売日 : [先行発売]2025年7月16日(水)〜7月22日(火)

※「松坂屋名古屋店 ごちパラ広場」にて

[一般発売]2025年7月23日(水)

容量・価格 : ・鶏そぼろ120g 2,160円(税込)

・鶏そぼろ500g 4,536円(税込)

・大豆そぼろ120g 1,944円(税込)

・大豆そぼろ500g 4,104円(税込)

・金そぼろギフトセット 9,180円(税込)

販売場所 : 松坂屋名古屋店、三共食品公式オンラインショップ等

三共食品は、お笑いコンビ「はんにゃ.」結成20周年を記念し、公式アンバサダーである金田哲さん監修の新商品『金そぼろ』(鶏そぼろ・大豆そぼろ)を発売。

東三河産の鶏肉や国内製造の大豆ミート、国産醤油・生姜を使用した本商品は、味わいと食感にこだわった逸品です。

また、2025年7月21日(月・祝)には松坂屋名古屋店にて、「はんにゃ.」金田哲さんと川島章良さんの両名が登壇する記念イベントも開催します。

■『金そぼろ』とは

【ブランドコンセプト】

「わき役だったそぼろが、主役になる日。」

【ブランド説明】

白いごはんの上で、いつも静かに寄り添ってきたそぼろ。

華やかではないけれど、ひとくちでほっとする、あたたかな存在。

主役を引き立て、食卓を陰で支えてきた“縁の下の力持ち”──

創業以来、素材と味づくりを追求し続けてきた同社は今、「そぼろ」という存在にあらためて光をあてます。

わき役から、食卓の真ん中へ。

定番の家庭料理としても、贈り物や特別な食卓にもふさわしい。

『金そぼろ』は、そぼろという存在の価値をもう一段、引き上げるブランドです。

■国産素材ד家族の笑顔”を追求した『金そぼろ』

【厳選された国産素材を使用】

地元・愛知県の豊かな自然で育った鶏肉や昨今の健康志向に応える国産大豆ミートを厳選し、旨味と食感を最大限に引き出しています。

【国産醤油・国産生姜による風味豊かな味わい】

調味料にも国産素材を使用し、素材本来の美味しさを活かした味付けに仕上げました。

【家族みんなが楽しめる“ほんのり甘め”の味付け】

子どもから大人まで幅広い世代に親しまれるよう、やさしい甘さとゴロゴロ食感にこだわりました。

【手軽に使える便利さ】

ご飯にそのままのせるだけでなく、パスタやサラダ、スープなど幅広いアレンジが可能。

忙しい日々の食卓にもぴったりです。

ご飯のお供に『金そぼろ』

【普段の食卓にも、特別なギフトにも】

容量は120g・500gの2つをラインナップ。

人数に合わせて選べます。

また、「ギフトセット」も用意されました。

木箱に包まれた高級感あふれるギフトボックスは、大切な方へのサプライズギフトに最適です。

『金そぼろ』の特設ECサイトを本日6月17日(火)に公開。

イベント情報や、金そぼろ開発動画を公開中。

ECサイトでの商品発売は7月23日(水)からになります。

三共食品が長年培ってきた技術と、金田さんの“本気の食へのこだわり”が融合した『金そぼろ』は、グルメ志向の方はもちろん、家族や友人と食卓を囲むすべての人に新しい“おいしさ”と“楽しさ”を提供します。

『金そぼろ』鶏そぼろ 商品画像

『金そぼろ』大豆そぼろ 商品画像

