お得に通信サービスを始められる！H.I.S. Mobile、「HISモバイル7周年記念キャンペーン」第2弾

H.I.S. Mobileは、「HISモバイル7周年記念キャンペーン」の第2弾として、2025年6月20日(金)10:00より、「友だち・家族紹介割キャンペーン」と「はじめてのスマホキャンペーン」を同時に開始します。

H.I.S. Mobile、「HISモバイル7周年記念キャンペーン」第2弾

【実施期間】

2025年6月20日(金)10:00〜2025年9月1日(月)10:00

紹介者には、1名紹介につき最大5回線までAmazonギフト券1,000円分をプレゼント。

18歳未満の方には、契約事務手数料が半額になる特典を用意。

この夏、スマホの乗り換え・デビューを検討中の方に向けた、お得なキャンペーンです。

■「友だち・家族紹介割キャンペーン」実施概要

家族や友人にHISモバイルを紹介することで、紹介者・被紹介者の双方に特典を進呈。

通信費を見直す方が増える中、よりお得に通信サービスを始められるチャンスです。

友だち・家族紹介割キャンペーン

(1) 家族ならもっとオトク!三親等紹介キャンペーン

● 対象 :紹介者の三親等以内の親族

● 被紹介者特典:契約事務手数料 半額(3,300円→1,650円)

● 紹介者特典 :Amazonギフト券1,000円分(1名紹介につき)

(2) 友達にすすめておトク!お友達紹介キャンペーン

● 対象 :友人・知人・同僚など(制限なし)

● 被紹介者特典:契約事務手数料 10%OFF

● 紹介者特典 :Amazonギフト券1,000円分(1名紹介につき)

※両キャンペーンとも、1紹介コードあたり最大5回線まで適用可能です。

■「はじめてのスマホキャンペーン」実施概要

18歳未満のスマホデビューを応援!契約事務手数料が半額となる特典を用意し、使いやすく安心な料金プランで、夏休みからのスマホ利用をしっかりサポートします。

これからスマホを始めたいご家庭にぴったりのキャンペーンです。

はじめてのスマホキャンペーン

【キャンペーン詳細】

・対象 :2007年6月21日以降生まれの18歳未満

・特典 :契約事務手数料 半額(3,300円→1,650円)

・申込方法:専用フォームより申し込み

・お一人様1契約まで対象

