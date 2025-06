一人ひとりの“気持ちの変化”に寄り添う美容医療！東京リンクルクリニック

美容皮膚科「東京リンクルクリニック」は、女性医師がカウンセリングから施術まで一貫して行う完全予約制のプライベートクリニックで、患者一人ひとりの“気持ちの変化”に寄り添う美容医療を提供しています。

美容皮膚科「東京リンクルクリニック」は、女性医師がカウンセリングから施術まで一貫して行う完全予約制のプライベートクリニックで、患者一人ひとりの“気持ちの変化”に寄り添う美容医療を提供。

肌の再生力を活かす「グロースファクター注入療法」により、ヒアルロン酸や糸を使用せず、ナチュラルで持続的な若返りを可能にします。

「10年以上維持されるため繰り返しが不要」で「腫れがほとんど出ない」、「効果にこだわった」治療を「長期保証付き」で、しかも「お得な割引料金」で受けられる機会を期間限定で提供します。

同院は2025年3月1日にオープンしていますが、「年齢を理由に希望を諦めない社会」を実現するため、オープン記念モニター(通常180,000円→144,000円)を2025年12月31日(水)まで延長し、枠を先着300名に拡大します。

【年齢を重ねることが、不安ではなく希望になる社会を目指して】

「もう年だから仕方ない」「美容医療は若い人のためのもの」

そうした思い込みが、美容医療の本質を遠ざけてしまっている現状があります。

しかし実際には、美容医療とは、年齢を問わず“自分に自信を持つきっかけ”になり得るものです。

同院がほうれい線治療に特化しているのも、年齢に左右されず、自分らしく年齢を重ねたい方に、確かな変化と安心をお届けするためです。

同院では、年齢による悩みの代表格である「ほうれい線」に特化することで、

・的確な診断

・根本からの改善

・自然な変化

を可能にし、患者様が「自分らしく年齢を重ねること」に寄り添いたいと考えています。

物価高騰が続くなかでも、美容医療の価値をもっと多くの方に、もっと手が届く形でお届けしたい。

だからこそ今回、オープン記念モニターの延長と枠拡大というかたちで、引き続き皆さまのご来院をお待ちしています。

「年齢を理由に希望を諦めない」意識が社会全体にさらに広がっていくことを願い、東京リンクルクリニックはこれからも活動を続けていきます。

【オープン記念モニターキャンペーン】

●期間

2025年3月1日(土)〜12月31日(水)

●治療の流れ

1. カウンセリング・お会計(治療費+モニターお預かり金5万円)

2. 麻酔クリームの塗布(必要な部位のみメイクをオフしてから、麻酔クリームを塗布します)

3. グロースファクター注入療法の施術(止血まで含めて10分程度。

治療後はマスクをつけてお帰りいただけます)

4. フォローアップ来院(口まわりのお写真を所定のタイミングで提供いただきます)

5. モニター終了時に預かり金をご返金

●治療費

通常180,000円(税込) → モニター特別価格144,000円(税込)

【安心の保証制度】

●半年後の効果保証

真顔・笑顔のいずれのお写真でも「まったく変化が認められない」と判断された場合は、全額をご返金します。

●10年保証制度

治療後10年以内にほうれい線が再発した際、追加投与を1回に限り無料で受けていただけます。

事前のカウンセリングで適応があると判断された場合に限ります。

【クリニック概要】

ほうれい線治療専門の美容皮膚科 東京リンクルクリニック

院長 : 沖津 茉莉子

所在地 : 〒106-0047 東京都港区南麻布1-27-20 カーサ麻布アネックスB102

最寄り駅: 麻布十番駅 徒歩8分

電話番号: 03-6456-3525

※診療中は電話に出られない場合があります

E-mail : info@tokyo-houreisen.jp

診療時間: 10:00〜21:00 (完全予約制)

休診日 : 不定休

