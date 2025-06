サンリオのキャラパキがミラーに♡リアル可愛い新作が登場！

人気の「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート」が、まさかの“そっくりミラー”に♡半立体ラバーで仕上げたリアルなチョコ質感が魅力の『キャラパキミラーVol.2』が、2025年6月下旬より全国で順次発売スタート!クロミ、マイメロディ、ポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサムの全5種は、バッグに付けても可愛すぎるラインナップです。日常にちょこっと甘さを添える、新しい推し活アイテムが誕生♪

あの“キャラパキ”がミラーに♡

“パキッ”と割るのが楽しい「キャラパキチョコレート」のデザインが、そのままミラーになった『サンリオキャラクターズ キャラパキミラーVol.2』が登場!

チョコのようなリアルな質感を、ぷっくり半立体のラバーで再現。

サイズも本物のキャラパキに近く(約H89×W59×D9mm)、ポーチやバッグにもつけやすいボールチェーン付き♡甘くてちょっぴりレトロな見た目は、どこにいても気分を上げてくれるはず♪

推しを選べる♡全5種ラインナップ

ラインナップは全5種。第一弾に続き登場したクロミとマイメロディは、新しいポーズでお目見え♡

今回初登場のポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサムも、チョコ感満点の仕上がりでどれも集めたくなる可愛さです。

サンリオキャラクターズ キャラパキミラーVol.2



価格:1,320円(税込)

サイズ:約H89×W59×D9mm

種類:クロミ/マイメロディ/ポチャッコ/ハンギョドン/タキシードサム(全5種)

対象年齢:15才以上

販売:全国のコンビニ・ドン・キホーテ・ドラッグストア・バラエティショップなど

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※本商品は食べられません。

お出かけにもぴったりの実用性

ミラーとしての機能性もばっちり。お直しやメイクチェックにちょうどいいサイズ感で、ボールチェーン付きだから、バッグにぶら下げるだけでコーデのアクセントにも◎。

デザインはすべて、チョコのような見た目×愛されサンリオキャラの絶妙バランス♡可愛いだけじゃなく、毎日使える実用性が魅力です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 660948

「キャラパキ風ミラー」で毎日に甘さと可愛さを♡

サンリオ好きの心をくすぐる『キャラパキミラーVol.2』は、可愛さとリアルなチョコ感がたまらないアイテム♡

クロミやマイメロディの表情違いに加え、ポチャッコやハンギョドンたちも新たに仲間入り♪

見た目だけじゃなく、ミラーとしても活躍してくれるから、バッグに一つ忍ばせておくと便利です。推しを毎日持ち歩けるこのチャンス、どうぞお見逃しなく♡