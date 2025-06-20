ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤é¶¦±é¡ª¡¡ÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ëBunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙNINAGAWA MEMORIAL¤è¤ê¡¢¥ê¥¢²¦¤Î±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Îë¼¯±û»Î¤é½Ð±é¡¡¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Bunkamura DISCOVERWORLD THEATRE¥·¥ê¡¼¥ºÂè15ÃÆ¤È¤·¤Æ¾å±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥óÁ°·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¦éðÀî¹¬Íº¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ÈNINAGAWA MEMORIAL"¤ÈÂê¤·¤¿¸ø±é¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¡Ø¥ª¥»¥í¡¼¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö»ÍÂçÈá·à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤È»à¡¢¿Æ¤È»Ò¡¢¸¢ÎÏ¤ÈÀ¯¼£¡Ä¡£Î¢ÀÚ¤ê¤È°¦Áþ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¸µ¤¤Ø¤ÈÁö¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ò¤«¤·¤¯¤âÄË¤Þ¤·¤¤¥ê¥¢²¦¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿ÅÐ¾ì¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¡¼¥ó¡£¾å±éÂæËÜ¤â¥Ö¥ê¡¼¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µº¶Ê¤ò°ì¿·¤µ¤»¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¿·Á¯¤ÊºÆËÝÌõÈÇ¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤Î¥ê¥¢²¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£ÃËÀ¤Î²¦¡¦¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£ÂçÃÝ¤Ï1979Ç¯¡¢2017Ç¯¾å±é¤Î¡Ø¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ù¤Ç¾¯Ç¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®¿ÍÃËÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ö¥ê¡¼¥ó±é½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµÜÂô¤ê¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Îë¼¯±û»Î¡¢²£ÅÄ±É»Ê¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢»³ºê°ì¤È¡¢ÂçÃÀ¤«¤Ä¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬·ë½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¹ÓÌî¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¼ºÄÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÃÝ±é¤¸¤ë¥ê¥¢²¦¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥¢¤Î²ÈÂ²¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇËÌÇ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÉÔ²º¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÏÃÇÀä¡¢¿®Íê¤âÊø²õ¡¢¸¢°Ò¤ä¸Ø¤ê¤â²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£Ï·¤¤¤¿²¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢¶¸µ¤¤ÎÊ¥¤ò×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Î¡Ö¸÷¡×¤È¡Ö°Ç¡×¤ò¸«½Ð¤¹µæ¶Ë¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙNINAGAWA MEMORIAL¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO¡¾Za¤Ë¤Æ10·î9Æü¡Á11·î3Æü¡¢Âçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ë¤Æ11·î8¡Á16Æü¾å±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Îë¼¯±û»Î¤é½Ð±é¡¡¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Bunkamura DISCOVERWORLD THEATRE¥·¥ê¡¼¥ºÂè15ÃÆ¤È¤·¤Æ¾å±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥óÁ°·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¦éðÀî¹¬Íº¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ÈNINAGAWA MEMORIAL"¤ÈÂê¤·¤¿¸ø±é¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿ÅÐ¾ì¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¡¼¥ó¡£¾å±éÂæËÜ¤â¥Ö¥ê¡¼¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µº¶Ê¤ò°ì¿·¤µ¤»¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¿·Á¯¤ÊºÆËÝÌõÈÇ¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤Î¥ê¥¢²¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£ÃËÀ¤Î²¦¡¦¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£ÂçÃÝ¤Ï1979Ç¯¡¢2017Ç¯¾å±é¤Î¡Ø¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ù¤Ç¾¯Ç¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®¿ÍÃËÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ö¥ê¡¼¥ó±é½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµÜÂô¤ê¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Îë¼¯±û»Î¡¢²£ÅÄ±É»Ê¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢»³ºê°ì¤È¡¢ÂçÃÀ¤«¤Ä¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬·ë½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¹ÓÌî¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¼ºÄÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÃÝ±é¤¸¤ë¥ê¥¢²¦¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥¢¤Î²ÈÂ²¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇËÌÇ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÉÔ²º¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÏÃÇÀä¡¢¿®Íê¤âÊø²õ¡¢¸¢°Ò¤ä¸Ø¤ê¤â²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£Ï·¤¤¤¿²¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢¶¸µ¤¤ÎÊ¥¤ò×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Î¡Ö¸÷¡×¤È¡Ö°Ç¡×¤ò¸«½Ð¤¹µæ¶Ë¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙNINAGAWA MEMORIAL¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO¡¾Za¤Ë¤Æ10·î9Æü¡Á11·î3Æü¡¢Âçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ë¤Æ11·î8¡Á16Æü¾å±é¡£