四天王寺大学×奈良県生駒市が官学連携！Resolution of LOCAL JAPAN展

四天王寺大学文学部国際コミュニケーション学科の平田和義ゼミでは、2025年大阪・関西万博の自治体共創型イベント「Resolution of LOCAL JAPAN展」において、奈良県生駒市を含む全国の茶文化ゆかりの自治体が共創する「日本茶文化紹介ブース」に英語通訳として参加します。

平田和義ゼミは、観光や国際コミュニケーションをテーマに実践的な研究活動を行っており、今回の取組は、地域の伝統文化と大学の教育・研究を融合した官学連携の一環です。

学生たちは、茶筌の歴史や日本茶文化について英語で適切に案内できるよう事前研修を重ねており、国際舞台で地域資源を発信する実践の場として臨みます。

このような連携は、観光人材の育成や文化の海外発信の観点からも意義深い取組です。

ブース「Tea Journey〜日本茶の文化と風味を楽しむ〜」の概要

開催期間 : 2025年7月28日(月)〜7月31日(木)

開催場所 : 2025年日本国際博覧会 会場内 EXPOメッセ『WASSE』南側

会場時間 : 10:00〜20:00

主催 : 万博首長連合

催事概要 : 地域にあふれる「日本の奥深さ」を五感で楽しみ、

味わっていただく体験型イベント。

史上初、東北から沖縄まで全国43市町村(25都道府県)が、6つのテーマ、14の共創コンテンツで地域や文化、世代を超えてコラボレーションします。

世界に誇る伝統芸能、文化、祭り、音楽、工藝、和食、健康、自然の魅力を体感できるブースやステージをお届けします。

ブース内容: 「お茶を通してつながった5市」による共創出展ブース。

・協創自治体:三重県鈴鹿市、埼玉県所沢市・狭山市・入間市、生駒市

・生駒市の出展:茶筌の制作実演や実物展示、茶文化体験

