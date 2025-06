―知識と人生の深層に迫る！YouTubeチャンネル「Dan Takahashi」新企画『Dan Talk』

PostPrimeは、YouTubeチャンネル「Dan Takahashi」にて、2025年6月21日(土)より新企画『Dan Talk』を開始します。

YouTubeチャンネル「Dan Takahashi」

配信開始日 : 2025年6月21日(土)

視聴方法 : YouTubeチャンネル「Dan Takahashi」

価格 : 無料

企画・運営 : PostPrime株式会社

名称 : Dan Talk After Talk(PostPrime連動チャンネル)

視聴方法 : PostPrime 内「After Talk」チャンネル

価格 : 1,500円/月

企画・運営 : PostPrime株式会社

PostPrimeは、YouTubeチャンネル「Dan Takahashi」にて、2025年6月21日(土)より新企画『Dan Talk』を開始。

さらに、同社運営のSNS「PostPrime」上で「After Talk」チャンネルを開設し、対談直後の感想(気づきや学びなど)や対談の見どころなどを高橋ダン自身がインタビュー形式で語ります。

この企画は、ライフ・ヘルス・AIなど各界の著名人を招き、知識や人生のターニングポイントに迫る対談を通じて、現代社会に求められる「知の多様性」と「学び続ける姿勢」を発信します。

■特長:各界の著名人の「ライフチャート」と深層対話で知識の本質に迫る

<Dan Talk>

『Dan Talk』では、各界の第一線で活躍する著名人をゲストに迎え、高橋ダンが対談します。

ゲストの専門分野に関するインタビューにとどまらず、「ライフチャート」をもとに、ゲストの人生のターニングポイントや、専門分野に進むきっかけ、さらに成果に至るまでの道のりを掘り下げます。

たとえば、ヘルス分野ではアンチエイジングや睡眠のスペシャリスト、メンタルケア分野では心の健康を支える専門家、AI分野では著作権問題に精通したプロフェッショナルが登場予定です。

対談では、専門的な知識や最新トピックだけでなく、ゲスト自身の失敗や葛藤、人生観の変化など、視聴者が自分自身の人生やキャリアを考えるヒントとなるエピソードも紹介します。

<After Talk>

PostPrime内の「After Talk」チャンネルにて、『Dan Talk』での対談直後の感想を高橋ダンへのインタビューの形式で収録。

自身が対談を通じて得た気づきや学び、著名人から受けた刺激について語ります。

視聴者は対談の表と裏、双方の視点からより深く『Dan Talk』を楽しめます。

■プロフィール:高橋ダンについて

高橋ダニエル圭(高橋ダン)

米国コーネル大学を3年間で卒業。

26歳のときに米ウォール街でヘッジファンドを設立し、30歳で売却。

その後6ヵ国に居住し、62ヵ国を巡る。

2020年に日本に帰国し、グローバルの金融経済を解説するYouTubeチャンネルを開設。

2021年9月にPostPrimeを正式ローンチ。

