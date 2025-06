A+AWARD2025にて「幼稚園建築部門」「教育施設インテリアデザイン部門」で 最優秀賞をダブル受賞！日比野設計

日比野設計は、米国(本社:ニューヨーク)に拠点を置き、700万人を超えるフォロワーを擁する米国最大の建築メディアArchitizerが毎年主催している建築賞A+AWARD2025において、設計監理担当した「FK Kindergarten and Nursery」が幼稚園建築部門で、「Cheer Kindergarten」が教育施設インテリアデザイン部門において最優秀賞をダブル受賞しました。

【FK Kindergarten and Nursery】

長崎県内の狭隘で高低差のある難敷地に建てられた認定こども園。

既存の園舎園庭を使いながら、残された敷地の中で充実した教育環境を作ると言う難題を逆手に取り、高低差を活かした立体感と奥行き感のある環境を構築しました。

また、敷地形状を出来るだけ活かした事で、敷地からの土の搬出入を殆ど無くし、工事中の二酸化炭素排出削減にも貢献する事を意図しました。

一見すると危なさそうな環境の中でも、子ども達は毎日駆け回り、身体と頭を使う環境が評価されました。

【FK Kindergarten and Nursery プロジェクト概要】

所在地 :長崎県長崎市

設計監理:HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + KIDS DESIGN LABO

敷地面積:2730.38m2

建築面積:820.53m2

延床面積:1075.25m2

構造規模:木造、地上2階建

【Cheer Kindergarten】

中国深センに完成した幼稚園。

既存で4層の吹き抜け空間を持つ建物を幼稚園として改修設計をする事を依頼された中で、「吹き抜けは危ないから塞ぐ」と言う幼児教育施設で良くある発想をせずに、ダイナミックな吹き抜けを活かす事に注力し、その空間に子ども達が遊ぶための仕掛けを鳥の巣を模したオブジェとして配置しました。

平面的な構成の幼稚園が多い中で超立体的な展開をした事で子ども達の相互交流が活発化され、異年齢交流を大切にしている幼稚園として、ソフトとハードが見事に融合している事が評価されました。

【Cheer Kindergarten プロジェクト概要】

所在地 :中国深セン市

設計監理:HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro

敷地面積:2743m2

建築面積:1110m2

延床面積:4240m2

構造規模:鉄筋鉄骨コンクリート造、地下1階、地上4階建

