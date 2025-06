スターバックスが展開する、“フルーツで遊びつくす” をコンセプトに、ご自身の好みにあわせて素材を選べる「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ」シリーズ。

多くの方々から人気を博している「My フルーツ³ フラペチーノ」から、新たに「ゴールデン パイン」と「グアバ ヨーグルト」が仲間入りします☆

スターバックス「My フルーツ³ フラペチーノ」ゴールデン パイン&グアバ ヨーグルト

価格:持帰りの 756円(税込)/店内利用 770円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売期間:2025年6月25日(水)予定〜

販売店舗:※全28店舗

スターバックス コーヒー 青森 &LOVINA店、アーバンドック ららぽーと豊洲3 地下1階店、表参道ヒルズ店、渋谷ストリーム店、ミーツ国分寺店、南町田グランベリーパーク店、町田東急ツインズEAST店、ペリエ千葉5階店、イオンモール幕張新都心エキマエ店、宇都宮イトーヨーカドー店、ルミネ大宮 LUMINE1店、アリオ川口店、ららぽーと新三郷店、ルミネ川越店、ららぽーと富士見3階店、三井アウトレットパーク入間店、高崎オーパ店、セレオ甲府店、イオンモール浜松市野2階店、星が丘テラス店、イオンモールKYOTO店、奈良鴻ノ池運動公園店、米子 TSUTAYA角盤町店、岡山一番街店、くるふ福井駅店、CoCoLo新潟店、イオンモール名取2階店、麻布十番2丁目店

「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ」として多くの方から人気を博している「My フルーツ³ フラペチーノ」に、新たに「ゴールデン パイン&グアバ ヨーグルト」が登場。

「ゴールデン パイン」と「グアバ ヨーグルト」の彩りも味わいも広がる素材が加わり、その日の気分で楽しめる “フローズンフルーツビバレッジ体験”「My フルーツ³ フラペチーノ」を楽しめます。

スターバックスがおすすめの素材で組み合わせた「ゴールデン パイン&グアバ ヨーグルト」は、グアバ ヨーグルトをカップの底に、そこにゴールデン パインとベースのブラックティーを合わせたフラペチーノをイン。

トップにホイップクリームを合わせた夏らしい爽やかな酸味と甘みを感じられる一杯です。

グアバ ヨーグルトの爽やかな酸味に、すっきりとした飲みごこちのブラックティーと甘みがぎゅっと濃縮されたゴールデン パインを合わせ、フルーツの果肉感とトロピカルな香りが重なり合う、贅沢な味わいが存分に楽しめます。

カスタマイズに迷ったら、まずはスターバックスが提案する組み合わせで飲むのがおすすめ。

夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる一杯です。

※グアバ果肉・果汁5%未満

「My フルーツ³ フラペチーノ」とは

ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツをゲスト自身で選べるカスタマイズ型の「My フルーツ³ フラペチーノ」

ゲスト自身でカスタマイズできる楽しさが提供されています。

“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には、選んだフルーツを入れ、ボディは、果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをベースとブレンドすることで、より果物感をダイレクトに感じることができます。

フルーツのおいしさを存分に楽しめるほか、自身の好みやその日の気分に合わせて選べる、わたしだけの“フローズンフルーツ体験”が楽しめます。

「ゴールデン パイン & グアバ ヨーグルト」のほか「ストロベリー」

「バナナマンゴー&アサイーベリー」フレーバーも販売されています。

※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます

夏らしい爽やかな酸味と甘みを感じられる新たな組み合わせ。

スターバックス「My フルーツ³ フラペチーノ」シリーズに新たに仲間入りする「ゴールデン パイン」と「グアバ ヨーグルト」の紹介でした☆

