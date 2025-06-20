ゲオ、中古スマホやゲームなどがお買い得「初夏のワクトク！ゲオセール 2025」開催中古iPhoneSE 第2世代 64GBが16,280円
ゲオストアは、「初夏のワクトク！ゲオセール 2025」を6月21日から6月29日まで全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアで開催する。
また、6月21日から8月24日までの期間、全国のゲオショップ・ゲオモバイル780店舗とゲオオンラインストアで「GEOのテレビ祭り！2025 SUMMER」も実施される。
「初夏のワクトク！ゲオセール 2025」
開催期間：6月21日～6月29日
実施店舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびオンラインストア
※一部店舗ではセールを行っていない場合があります
中古スマートフォン、タブレット、Apple Watch、AirPodsなどのモバイル関連商品に加え、ゲーム、テレビ、さらには夏のお役立ちアイテムまで、幅広い商品が割引価格で販売される。
実施内容
中古スマホ・タブレット
・スマホ・タブレットの目玉品販売
iPhone 14 128GB SIMフリー（各色）76,780円
iPhone SE 第2世代 64GB SIMフリー（各色）16,280円
Xperia 10 IV SOG07 au/UQ mobile（各色）21,780円
iPad 第7世代 32GB（各色）28,380円
Apple Watch SE 第2世代 アルミニウム 40mm（各色）19,580円
AirPods Pro 第1世代 10,978円など
・税別30,000円以上の中古スマートフォン・タブレット全品10％OFF
・中古Apple Watch、AirPods全品10％OFF
中古ゲーム・ゲーム周辺機器
・中古ゲームの特価販売
Nintendo Switch「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」3,278円
Nintendo Switch「なつもん！ 20世紀の夏休み」3,278円
PS5「モンスターハンターワイルズ」4,378円
PS5「ペルソナ3 リロード」2,728円
PS4「龍が如く8」 2,728円
Nintendo Switch 本体 有機ELモデル（各色）25,278円
PS5 本体 CFI-2000A01 60,478円など
・ゲーム周辺機器の特価販売
ゲーミングモニター 24型フルHD液晶モニター VY249HF-J 12,078円
PS5用 M.2 SSD 1TB 13,178円など
イヤホン・家電・夏のお役立ちアイテム
・イヤホン、家電の特価販売
トリプルドライバー完全ワイヤレスイヤホン GRSKS-TWS KS1100 4,378円
コードレスハンディクリーナー TSCG-02 4,048円など
□「初夏のワクトク！ゲオセール 2025」のページ
「GEOのテレビ祭り！2025 SUMMER」
開催期間：6月21日～8月24日
実施店舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約780店舗およびオンラインストア
※一部店舗ではセールを行っていない場合があります
実施内容
・液晶テレビの特価販売
ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ 50E65K 54,780円
ハイセンス 43V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ 43E65K 47,080円
ラファイエ 32V型 HD液晶テレビ RL32DB02 19,580円など
・32型以上のテレビと同時購入で、対象のバースピーカーまたは壁寄せ型テレビスタンドがそれぞれ税別価格から3,000円引き
・オンラインストアで対象のテレビが全品送料無料
□「GEOのテレビ祭り！2025 SUMMER」のページ
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