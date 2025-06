◆「ミニオン・パーク」エリア拡張しパワーアップ

【女子旅プレス=2025/06/20】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「ミニオン」をテーマにしたエリア「ミニオン・パーク」について、エリアを拡張し、2025年7月11日(金)にオープン。拡張部には新アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」および、フードやグッズ店を導入する。新エリアには子どもから大人まで楽しめる、撃って、壊して、何もかもぶっ飛ばす、ムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」(体験時間約7分、※身長122cm未満の場合は付き添い者が必要)が誕生。

◆新登場のフード&グッズも見逃せない

◆新たな装いのミニオンたちによるグリーティング

同アトラクションは動く歩道に乗って、立った状態で進んでいく体験スタイルで、アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランドに続き、日本の「ミニオン・パーク」に上陸する。邪悪な気配ただよう派手な建物に足を踏み入れたゲストは、映画の世界そのままに、極悪イベント「大悪党大会」の開催現場に遭遇。最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」(電気銃)を手にムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ「ヴィシャス6」の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競いあう。あわせて新エリアには、スナック・スタンド「イーブル・イーツ」とショップ「イーブル・スタッフ」という2つの新店舗が誕生。「イーブル・イーツ」では、「大悪党大会」のために集った世界中のワルたちに罪悪感に満ちたフードを提供。看板メニューの「大悪党のためのドーナツ・バーガー〜BBQ ポーク&ベーコン〜」は、たっぷりのポーク、ベーコン、チェダーチーズを甘いドーナツで挟んだバーガーに「大悪党大会」ロゴのチョコをトッピングした、やみつきになる味わい。また、包装パッケージもかわいい「ミニオン・ドーナツ 〜バナナクリーム〜」や「イーブルミニオン・ドーナツ 〜ブルーベリー〜」など限定スイーツも登場する。「イーブル・スタッフ」には、新アトラクションでの爽快シューティングの思い出を自宅でも楽しめる「ブラスターガン」をはじめ、映画に登場する歴代の悪役に扮したミニオンフェイスが並んだカチューシャや、アップリケが付いたオーバーオールと悪役に扮したティムがキュートなぬいぐるみ、Tシャツなどのグッズが登場。スーパー悪党グループ「ヴィシャス6」と「ミニオン」がデザインされたプリントクッキーとアソートライスクラッカーについては、6月20日(金)よりいち早く販売を開始する。さらに、新エリアにて新たに開催される「大悪党大会」に駆け付けたミニオンたちによるグリーティングが登場。映画シリーズ「ミニオンズ」にも登場する悪党たちに扮したミニオンや、大会に駆け付けたファンに扮したミニオンなどと一緒に、新エリアのハチャメチャ体験を思う存分に楽しめる。(女子旅プレス/modelpress編集部)MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentUniversal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.【Not Sponsored 記事】