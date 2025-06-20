2¿Í¤Î¸òÎ®¤Î¾Ú¤Ï¡Öµí¡×¤À¤Ã¤¿¡¡²è²È¡¦Æ£ÅÄ»Ì¼£¤È¹ñµÈ¹¯Íº¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸Í÷²ñ¡¡Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û
¡¡20À¤µªÁ°È¾¡¢¥Ñ¥ê¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤·¤¿²è²È¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¡Ê1886¡Á1968Ç¯¡Ë¤È¹ñµÈ¹¯Íº¡Ê1889¡Á1953Ç¯¡Ë¡£2¿Í¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÆ£ÅÄ»Ì¼£✕¹ñµÈ¹¯Íº¡§Æó¿Í¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡½É´Ç¯ÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡×¤¬Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤È¹ñµÈ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í¤Î¸òÎ®¤ò¼¨¤¹¿·»ñÎÁ¡¢À¸Á°¤ÎÆùÀ¼¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£ËÜÅ¸¤ÏÆ±´Û¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ£ÅÄ¤Ï26ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊ©¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ÆýÇò¿§¤Î²¼ÃÏ¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î²èÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ1920Ç¯Âå¡¢¥¨¥³¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÃþ»ù¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¡£²¬»³½Ð¿È¤Î¹ñµÈ¤Ï16ºÐ¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³¨²è¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶ñ¾Ý³¨²è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£3ºÐº¹¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤¿2¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤â¤ª¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤ÎÆüµ¤Ë¹ñµÈ¤ÎÌ¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ï9¾ÏÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¹ñ¤ËÄê½»¤·À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¡¢Àï»þ²¼¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¡¢½ªÀï¸å¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤ò¼´¤Ë»þ·ÏÎó¤ÇºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Âå¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¶á¤¤²è¤¬¤½¤Ð¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎºîÉ÷¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¡ÖÍçÉØ¡×¤Ç¤â¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÇò¤¤È©¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÆ£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñµÈºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¡¢¤É¤³¤«¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÁ°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÀÅÊª²è¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤ÏÀ¸¤¤¿Æ°Êª¤ÈÌ¿¤Î¤Ê¤¤¿©ºà¤ò1¤Ä¤Î²èÂê¤È¤·¡¢¹ñµÈ¤Ï¡¢Â¤Î·ç¤±¤¿µÕ¤µ¤Þ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ææ¤á¤¤¤¿¹½¿Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ³«Àï¸å¡¢Êì¹ñ¤Ë¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢·³¤«¤éÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖºîÀïµÏ¿²è¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖÀï¾¡²è¡×¡Ö¶ÌºÕ¿Þ¡×¤ò¼¡¡¹¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢ºßÊÆ¤Î¹ñµÈ¤Ï¡ÖÅ¨À³°¹ñ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°À©¸Â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤òÈãÈ½¤¹¤ë³èÆ°¤äÀ©ºî¤ËÃíÎÏ¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¿Í¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÂç¤¤¯Î¥¤ì¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤ò¼¨¤¹¿·»ñÎÁ¤À¡£1930Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Î´¿·Þ²ñ¤Ç´ó¤»½ñ¤¤µ¤ì¤¿¿§»æ¤Ç¡¢¹ñµÈ¤ÈÆüËÜ²è²È¡¦¶áÆ£ÀÖÉ§¡Ê1870¡Á1950Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ëµí¤Î³¨¤¬¤¢¤ë¡£Åö½é¤Ï¹ñµÈ´ØÏ¢¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Å¸¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢µí¤Î¾åÉô¤Ë¡¢Âà¿§¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¡Öµí¤á¤·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤ì¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¡¢»æ¤ÎÃæ±û¤Ë¹ñµÈ¤¬±ôÉ®¤Ç»óµí¤ò¡¢¼¡¤Ë¶áÆ£¤¬²¼Éô¤ËËÏ¤ÇÍºµí¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¾åÉô¤Î»Ä¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆ£ÅÄ¤¬Â¨¶½Åª¤Ë¤Î¤ì¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÅ¸¤ò´Æ½¤¤·¤¿ÎÓÍÎ»Ò¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¤é¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Åö»þ¤Î»¨»ï¤ä¿·Ê¹¡¢Æüµ¤ä¼ê»æ¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤á¡¢Ä´ºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¿§»æ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¿§»æ¤Î¡Ë¸½Êª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤Î4·îËö¡¢Æ£ÅÄ¤È¹ñµÈ¤¬1930Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¡×¡ÊÎÓ´ÛÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡£Æ£ÅÄ¤È¹ñµÈ¤Î2¿ÍÅ¸¤Ï¡¢ÎÓ´ÛÄ¹¤¬30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±´ÛÄ¹¤Ï¡ÖË×¸åÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Îò»ËÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÎºÍÇ½¤ò¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¡¢ºîÉÊËÜ°Ì¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£Æ£ÅÄ¤òÂÀÍÛ¡¢¹ñµÈ¤ò·î¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¹ñµÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁÏ°Õ¹©É×¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¾ì¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤Î±ÇÁü¤òÊü±Ç¡£Æ£ÅÄ¤È¹ñµÈ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¸Á°¡¢³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÆùÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£