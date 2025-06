アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』より、B’zによる主題歌「The IIIRD Eye」に乗せ、約30年ぶり2Dアニメ劇場版の核心に迫る、初解禁となる重要本編シーンを含んだ映画版MVが解禁された。『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりの2D劇場版アニメーション完全新作となる本作。舞台は、地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、“不死身の血族”と呼ばれる正体不明の存在だった。全ての「ルパン三世」につながる、原点ともいえる究極の物語が幕を開ける。

映画版MVは、ドラムとベースが心地よく鳴り響くイントロにのせて、ルパン三世、次元大介、石川五ェ門、峰不二子、銭形警部といったおなじみのキャラクターたちが登場し、ルパンワールド全開の冒頭から、突如の暗転とともにB’z「The IIIRD Eye」のタイトルが浮かび上がると、一気にボルテージMAX。スタイリッシュに映し出される本編シーンに、B’zが本作のために書き下ろしたリリックが乗る。大胆かつ軽妙でスウィンギーな歌声にルパンとその一味が挑む物語の壮絶な展開が絶妙な融合を果たしている。ルパンの前に立ちはだかる最強の敵ムオムの「ルパン三世、この島で人生の最期を見るがよい」、彼に仕える謎の少女・サリファの「あなたもこの世界に必要のないゴミみたい」など不穏な言葉の数々に、劇場版らしいスケールと壮大なテーマを予感させ、緊迫のシーンが次々に到来。廃棄された拳銃や戦車の残骸が無数に散乱する異様な光景や、脱出を試みた船が大波に呑まれて大破し、この島が一度足を踏み入れたら二度と出られない“難攻不落の地”であることが、次第に浮き彫りになっていく…。暗く沈んだ水中をさまようルパンに浴びせられる、再びムオムの「お前はまんまとここに来た」という不気味な一言、そしてサリファの「あなたの一族はあなたの代で終わるの」と生命の危機をも匂わす言葉に緊張感が一気に高まる中、楽曲も呼応するようにクライマックスへ。飛行機での激しい空中戦、島を舞台に繰り広げられる銃撃戦や壮絶な爆発の連続、そして五ェ門とムオムの一騎打ちシーンなど、小池監督の真骨頂とも言えるユニークで迫力満点のアクション連発。さらに今回新たに解禁となった、ルパンとサリファが謎の空間で意味深に向き合うシーンや、銃弾をものともせず高速で襲いかかり、爆発に巻き込まれてなお鬼の形相で雄叫びを上げるムオムの姿など、激闘の数々が明らかに。映像のラストには、力尽きたルパンが燃え滾るマグマの火口へと落ちていく衝撃的なシーンが―。アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』は、6月27日より公開。