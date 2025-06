ムーミンバレーパークにて、2024年に大好評を博したサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催!

2025年は「びしょ濡れくらいがちょうどいい!」をテーマに、さらにパワーアップします☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でみずあそび」2025

開催期間:2025年7月5日(土)〜 9月23日(火・祝)予定

開催時間:ムーミンバレーパーク営業時間に準ずる

ムーミンバレーパークにて、「びしょ濡れくらいがちょうどいい!」をテーマにさらにパワーアップしたサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催!

冬を眠って過ごす「ムーミン」たちにとって、夏は思いきり楽しむ特別な季節です。

そんな「ムーミン」たちの理想の夏の過ごし方をそのまま形にしたイベントになっています。

ムーミン谷を流れる小川に濡れることを気にせず思いきり入ったり、飛行おにの不思議な帽子から噴き出す大量の水で遊んだりと、こどもたちは全身びしょ濡れで遊び尽くし、おとなたちは涼やかで幻想的なミストの散歩道をのんびり歩くなど、思い思いに夏を満喫。

さらに2025年は、入り江のテラスが「リトルミイのひまわりテラス」としてリニューアルされ、視界いっぱいに咲き誇るひまわりに囲まれた空間で、涼を感じながら思い出の一枚を撮影できます☆

「ムーミン谷でみずあそび」を大満喫

飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン開催場所:入り江のテラスじゃぶじゃぶクリーク開催場所:ムーミン谷を流れる小川New:リトルミイのひまわりテラス開催場所:入り江のテラスムーミン谷のふしぎなミストの道

楽しみ方の異なるみずあそびゾーンが登場する「ムーミン谷でみずあそび」

こどもたちがびしょ濡れになって遊べるアクティブゾーンや、おとなが涼やかに過ごせるリラックスゾーンなど、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさんです☆

帽子から吹き出す水柱が目印「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」

「入り江のテラス」に思いきりびしょ濡れになりながら楽しめる「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」が2025年も登場します!

小説に出てくる黒いシルクハットには、中に入ったものの姿を変える魔力があり、その帽子がムーミン谷に落ちてきたことから数々の事件が起こる「飛行おにの魔法の帽子」

突然噴き上がる水しぶきに、こどもたちは大はしゃぎ!

笑顔と歓声に包まれたにぎやかな光景は、夏の開放感を全身で楽しめるアクティブスポットです。

ムーミン谷を流れる小川で水に入ってみずあそび「じゃぶじゃぶクリーク」

「じゃぶじゃぶクリーク」は、ムーミン谷を流れる小川に入って、自然の中で思いきり遊べるゾーン。

やわらかな水の流れ、キラキラと輝くシャボン玉、太陽の光に包まれながら、お子さんたちが笑顔ではしゃぐ姿があちこちに広がります。

たくさんの笑顔が咲くこの場所は、夢中になって遊べて、びしょ濡れになること間違いなし☆

入り江のテラスに「リトルミイのひまわりテラス」が新登場

「リトルミイ」が案内する特別なフォトジェニックスポットの「リトルミイのひまわりテラス」が新登場!

テラス一面に、視界いっぱいのひまわりが広がります。

ふんわりと立ちのぼるひんやりミストが、夏の日差しをやさしく和らげてくれるスポットです。

「リトルミイ」らしいちょっぴりユニークな仕掛けや、思わず写真を撮りたくなるひまわりフォトスポットが登場。

花々に囲まれながら写真を撮ったり、そよ風に吹かれてのんびり過ごしたり、大人の方も心ほどける癒やしのひとときを楽しめる空間です。

※実施イメージ

昼と夜で表情を変える、静けさと癒やしの「ムーミン谷のふしぎなミストの道」

森の奥、緑に包まれた小径に現れる「ムーミン谷のふしぎなミストの道」

ふわりと広がるミストが歩く人をやさしく包みこみ、心地よい涼しさに満たされる、夏限定のリラックススポットです。

日中は、木漏れ日とミストが織りなす虹色の光景がとても幻想的。

森の香りに癒やされながら、まるで物語の中を歩いているような気分に浸ることができます。

思わずカメラを向けたくなるフォトジェニックな瞬間が、そこかしこに広がります。

夜はライトアップされたミストが森のシルエットと重なり、昼間とは一変。

静かで幻想的な雰囲気が漂う、特別な一枚が撮れるフォトスポットとしてもおすすめです。

※ライトアップ点灯時間:日没から閉園まで

夏イベント限定「ムーミン谷の仲間たちが水着姿でご挨拶」

ムーミン谷の近くに海があることから、実は「ムーミン」たちは泳ぎが得意。

夏になると「ムーミン」たちは大はしゃぎでお祭り騒ぎとなり、泳げることが自慢のムーミントロールも水着に着替えて元気に登場します。

2024年に大人気だった「ムーミントロール」「ムーミンパパ」「スノークのおじょうさん」が、2025年の夏も水着姿で再登場☆

その日によって誰に会えるかはお楽しみです。

夏の思い出に「ムーミン」たちとの素敵なひとときが過ごせます。

『勇気を知った少女 〜「ムーミン谷の仲間たちより」〜』再演決定

開催期間:2025年7月5日(土)〜 土日祝のみ

開催場所:海のオーケストラ号 ※ショー開催時間は海のオーケストラ号は運休となります。

開催時間:1日3回/11:30・15:00・17:00(約30分)※天候や施設状況などにより、中断や中止の可能性があります

観覧方法:観覧には整理券が必要となります。整理券配布方法などの詳細は後日ムーミンバレーパーク公式サイトにて配信されます。

詳細:https://metsa-hanno.com/guide/list/237/

屋内体験施設「海のオーケストラ号」で繰り広げられるのは、自信をなくして姿が見えなくなってしまった少女「ニンニ」が、ムーミン一家との出会いを通して、優しさと勇気を取り戻していく物語。

照明・音響・映像演出をふんだんに取り入れ、ストーリーの展開と心の動きに寄り添った、エモーショナルな感動が届けられます。

涼しく快適な屋内空間「海のオーケストラ号」で、ムーミン谷の物語の世界をじっくりと体感できるショーです。

歌とダンスが楽しめる参加型ショー「ムーミン谷のKesäloma ダンスタイム!」を上演

開催期間:2025年7月5日(土)〜 土日祝 ※運営期間や運営状況の変更の可能性があります

※8月9日(土)ムーミンの日は、『勇気を知った少女』『Kesäloma』のタイムテーブル変更の可能性があります

開催時間:10:30〜(約10分)※天候により時間の変更や中止となる場合があります

『ムーミン谷のKesäloma ダンスタイム!』詳細:https://metsa-hanno.com/guide/list/237/

「エンマの劇場」では、夏のイベントに合わせて、土日祝日に参加型ショー『ムーミン谷のKesäloma ダンスタイム!』を上演。

ムーミン谷の仲間たちと一緒に歌とダンスを楽しめる参加型の内容です。

テントがあるので、夏の日差しや雨でも安心して楽しめます。

※『Kesäloma(ケサロマ)』とはフィンランド語で「夏休み」という意味

ムーミンバレーパーク限定グッズ

この夏を楽しく過ごすことができる、ムーミンバレーパーク限定グッズが登場。

「ムーミン」たちをプリントしたTシャツやイベントアートを使用したグッズが販売されます。

ムーミンバレーパーク限定「ムーミンバレーパーク プリントTシャツ」

価格:各3,000円(税込)

サイズ:M・L・XL(ユニセックス)

販売店舗:ムーミン谷の売店・はじまりの店

ムーミンバレーパーク限定で販売されるTシャツは全部で4種類。

「ムーミン」「リトルミイ」「スナフキン」「ヨクサル」のアートがプリントされています。

ムーミンバレーパーク 冷感タオル

価格:1,000円(税込)

販売店舗:ムーミン谷の売店・はじまりの店

『ムーミン谷でみずあそび』限定デザインの冷感タオル。

ムーミンバレーパークのロゴが入った、持ち運びに便利なボトル付きです。

イベント限定メニュー

メニュー名:

レットゥラ ラウンジ(左上)うそつきなあいつのかき氷(右上)赤いワンピースのあの子のかき氷(下中央)水辺の秘宝さがしのかき氷価格:各1,400円(税込)テイクアウトフード(上中央)ムーミン谷でみずあそびアイス 〜グレープフルーツ&レモン〜価格:680円(税込)ライブラリーカフェ(下右)太陽のソーダ価格:700円(税込)ムーミン谷の食堂(下左)ムーミン谷でみずあそび ランタ(湖畔)カレー価格:単品1,680円(税込)/ドリンクセット1,900円(税込)

パーク内のレストランなどにて、イベント限定メニューを販売。

見た目も涼やかなフードやかき氷、ドリンクなどが販売されます。

「ムーミン谷の湖上花火大会」ナイトパス販売

開催場所:ムーミンバレーパーク内

観覧おすすめスポット:灯台付近、水浴び小屋付近

7月開催日時:19:40〜:5日(土)12日(土)19日(土)20日(日)21日(月・祝)26日(土)〜 31日(木)

8月開催日時:19:40〜:1日(金)〜 24日(日)※9 日(土)は「ムーミンの日記念 花火大会 2025」を開催 19:00〜:30日(土)31日(日)

9月開催日時:19:00〜:6日(土)7日(日)13日(土)14日(日)15日(月・祝)20日(土)〜 23(火・祝)/18:30〜:27日(土)28日(日)

『ムーミン谷の湖上花火大会』詳細:https://metsa-hanno.com/event/38279/

夏の夜、ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて湖上から一斉に放たれる花火が、鮮やかな光と色彩で夏空を華やかに彩り、周囲の夜の闇を瞬時に明るく染め上げます。

夜空いっぱいに広がる圧倒的な華やかさと輝きで、息をのむような大迫力の湖上花火が堪能できます。

※少雨決行、強風荒天中止。中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、SNS等で配信されます。また予告なく打ち上げ時間を変更する場合があります

雨の日限定プレゼントキャンペーン

実施期間:2025年6月21日(土)〜 7月18日(金)の雨の日

配布時間:10:00〜

配布場所:はじまりの入り江エリア

配布告知:ムーミンバレーパーク公式SNSにて、配布日前日のお昼頃に配信されます。

※前日に発表される気象庁の天気予報にて「飯能市」が雨予報となっていた場合に実施されます

種類:全5種類(ムーミン(ネモフィラ)・スナフキン(クローバー)・ムーミンママ(カモミール)・リトルミイ(マリーゴールド)・ミムラ夫人(ひまわり)

期間中の雨の日(前日に雨予報が出た日)に来園された方先着200名に用意される「リトルフラワー缶」

ムーミン80周年とムーミン谷の仲間たちのアートが描かれた、特別感あふれるグッズです。

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります

※おひとり様1つ限り

※絵柄は選べません

※数に限りがあるため、無くなり次第配布終了となります

視界いっぱいのひまわりに包まれる「リトルミイのひまわりテラス」が新登場するサマーイベント。

ムーミンバレーパークにて2025年7月5日より開催される「ムーミン谷でみずあそび」の紹介でした☆

