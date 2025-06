Jがその半生を語り尽くした初の本格自伝『MY WAY -J 自伝-』を8月12日に発売する。 本書では、2月に行なわれたバンド結成 35 周年記念ツアーファイナルの東京ドーム公演<LUNATIC TOKYO 2025-鄢服限定 GIG->終了時を起点に、幼少期、破竹の勢いでシーンを駆け上がったLUNA SEA の初期、バンドとしての栄光をつかんだ裏での大いなる挫折、大きな決断となった“終幕”の実情、いちベーシストからソロアーティストへの意識の変化、LUNA SEA の“REBOOT”を経てのバンドとソロアーティストという両輪での活動といったこれまでのキャリアを振り返りながら、彼がいかにして常識に縛られることなく自分だけの道を選び続け、唯一無二の存在まで上り詰めたのかを紐解いていく。 また、これまではあまり語られてこなかった知られざる苦悩や苦境、そして両親との別れといったプライベートな面についても触れ、“ロックアーティスト” を離れたひとりの男としてのJの生きざまも垣間見ることができる。 なお、本書は書籍のみの通常版のほか、予約限定販売にて“特装版”も登場。特装版は書籍本体に、本書の制作をJと監修者の増田勇一氏が振り返ったインタビューや撮り下ろし写真、過去のライブ写真で構成された32ページの中綴じ小冊子と印刷サイン入りのポストカードを付録して三方背ケースに収めた仕様で、リットーミュージックが運営するEC サイト「T-OD」での予約限定販売。予約受付は本日から6月29日まで。 なお、8月31日には、ジュンク堂書店池袋本店にてサイン会の実施も決定。こちらは同店での通常版書籍購入者を対象にしたイベントとなっている。 『MY WAY -J 自伝-』著者:J仕様:A5 判/304 ページ定価:2,970 円(本体 2,700 円+税 10%)発売:2025年8月12日発行:リットーミュージック商品情報ページ:https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125343006/ 『MY WAY -J 自伝-』【特装版】著者:J仕様:A5 判/304 ページ定価:5,000 円(本体 4,545 円+税 10%)発売:2025年8月12日発行:リットーミュージック※書籍に32ページの中綴じ小冊子と印刷サイン入りのポストカードを付録し、三方背ケースに収 めた特装版。 ※予約限定販売商品※予約受付期間は、2025年6月20日〜2025年6月29日商品情報ページ:https://t-od.jp/products/j-mywaysp

