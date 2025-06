UK.PROJECTのレーベル部門とプロダクション部門による夏のイベント<UKFC on the Road 2025>が8月9日および10日の2日間、東京・Zepp Hanedaにて開催される。2ステージ制で開催される同イベントのタイムテーブルが発表となった。 初日のメインステージ(FRONTIER STAGE)のトリを務めるのは、syrup16g。2日目のメインステージの大トリを[Alexandos]が務めることが明らかになった。<UKFC on the Road 2025>には2日間で総勢21組が出演する。 チケットの最終プレオーダーは本日6月20日18:00より。 ■<UKFC on the Road 2025‐15th ANNIVERSARY‐>8月09日(土) 東京・Zepp Hanedaopen12:00 / start13:008月10日(日) 東京・Zepp Hanedaopen12:00 / start12:30※2ステージ制▼8/9 出演者Age Factory / ART-SCHOOL / the dadadadys / Helsinki Lambda Club / syrup16g / the myeahns / からあげ弁当 / 椿屋四重奏2025 / ペルシカリア▼8/10 出演者[Alexandros] / Are Square / BIGMAMA […]

The post <UKFC on the Road>タイムテーブル発表、初日のトリはsyrup16g、大トリは[Alexandros] first appeared on BARKS.