BE:FIRSTの新曲「空」が、本日6月20日(金)より全国600校以上の高校の校内放送にて放送されることが決定した。 今回は校内放送限定のBE:FIRSTによるメッセージと共に”変わらない空はない、大丈夫。”という「空」に込められたメッセージを学生に届ける。 今作は第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされ、作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた1曲。 常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現している。 校内放送は、全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワーク「YTJP」に参加する学校で(⼀部を除く)、6月20日(金)〜7月14日(月)の昼休みや下校時間などに実施される。 また、BE:FIRSTからは自身初の4大ドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>のBlu-ray & DVDが発売されることもアナウンスされた。 4都市9公演を回ったドームツアーでは、昨年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Mainstream」や「Boom Boom Back」といった代表曲はもちろん、”宇宙”をコンセプトにド派手な演出を繰り広げ、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスを余すことなく体感できる。 こちらは一足先に本編映像がPrime Videoでも配信中。さらにYouTubeには、本ライブを象徴する「Slogan」「Spacecraft」の2曲が公開されている。 「空」校内放送情報 実施期間:6月20日(金)〜7月14日(月)予定放送:全国600校以上の高等学校(YTJP参加校)番組内放送楽曲:BE:FIRST「空」 【BE:FIRST】あなたが撮影した「空」の映像・写真募集BE:FIRST「空」公式コンテンツ制作のため、あなたが撮影した「空」の映像・写真を募集します。募集期間:6/30(月) 23:59まで応募フォーム:https://forms.gle/Rsf1BzM6MxJQNLDo7 BE:FIRST「空」 Lyrics : SKY-HIMusic : UTA, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, UTA (TinyVoice,Production) ■TikTok先行配信https://vt.tiktok.com/ZSkUkbfo2/ ■【Nコン2025】 SKY-HI 制作&BE:FIRST 課題曲「空」| NHKhttps://youtu.be/SFTCq0z6l3Q?si=u_P4ps8XvPfNbtKp ■BE:FIRST / 空 -特設サイト-https://befirst-sp.com/Sora/ 『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”』2025年8月20日発売 購入はこちらからhttps://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTDOMETOUR202420252BE 形態/品番/価格:【DVD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVBD-36090〜1価格 : \7,700 […]

The post BE:FIRST、新曲「空」が全国600校以上の高校で校内放送決定+ドームツアー映像作品化 first appeared on BARKS.