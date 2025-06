甲田まひるが、本日6月20日(金)に新曲「ナツロス」をリリースした。本楽曲は映画『ババンババンバンバンパイア』の挿入歌に決定している。 新曲「ナツロス」は映画のために書き下ろされた作品。ヒップホップで定番のビートパターンの上にキャッチーなメロディが乗り、ポップな印象に仕上がっているが、歌詞には原作の中に出てくるワードや、もどかしい恋心、夏という限られた時間が終わってほしくないという気持ちなどが織り込まれたものになっている。 ジャケット写真は、キバの生えた甲田が棺桶の中から起き上がるようなビジュアルが印象的だ。 また本日「ナツロス」のティザー映像も公開となった。ジャケット写真と呼応するように、棺桶のような空間の中で、うたいだしとともに甲田がゆっくりと目を覚ます場面から始まる。わずかな映像ながら、その後どのような展開が待ち受けているのか、期待が高まる内容となっている。 甲田まひるは7月に初のオールナイトイベント<甲田まひる「HOME PARTY」EP RELEASE PARTY BY MAHIRU CODA>の開催が発表されている。場所は代官山SALOONにて。甲田まひるのパフォーマンスに加え他ゲストも出演予定。チケットは本日より一般発売がスタートする。 「ナツロス」 2025年6月20日(金)リリースhttps://mahirucoda.lnk.to/Natsuloss映画『ババンババンバンバンパイア』挿入歌 <「HOME PARTY」EP RELEASE PARTY BY MAHIRU CODA> 2025年7月18日(金)SALOON(TOKYO)OPEN/START:23:00チケット代:¥2,500(税込) ※別途ドリンク代チケットURL:https://l-tike.com/mahirucoda/お問い合わせ:SALOON: https://saloon-tokyo.com/ 映画『ババンババンバンバンパイア』 公開日:2025年7月4日(金)出演:吉沢亮 板垣李光人 原菜乃華 関口メンディー/満島真之介 堤真一 音尾琢真 映美くらら 笹野高史 眞栄田郷敦原作:奥嶋ひろまさ『ババンババンバンバンパイア』(秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載)監督:浜崎慎治 脚本:松田裕子主題歌:imase「いい湯だな 2025 imase × mabanua MIX 」(Virgin Music / ユニバーサル ミュージック)挿入歌:「ナツロス」甲田まひる(Warner Music Japan)製作幹事:松竹 テレビ朝日製作:「ババンババンバンバンパイア」製作委員会制作プロダクション:ダーウィン配給:松竹©2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会 ©奥嶋ひろまさ(秋田書店)2022 関連リンク ◆甲田まひるオフィシャルサイト ◆甲田まひるオフィシャルInstagram◆甲田まひるオフィシャルX◆甲田まひるオフィシャルTikTok

The post 甲田まひる、新曲「ナツロス」リリース。棺桶から目を覚ますMVティザー公開 first appeared on BARKS.