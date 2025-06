元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key)、shuji(Dr)によるyou kiyo shujiは、2024年10月27日の東京・渋谷サイクロンを皮切りに全国8都市全29公演のツアー<you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 “CONNECT”>を完走。2025年1月の東京追加公演<ENCORE SEASON>と再追加公演<FINAL SEASON>を経て、5月18日に東京・渋谷Spotify O-EASTにてJanne Da Arcデビュー25周年イヤーを締め括るライヴ<you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 “CONNECT”〜just one wish〜>を大成功のうちに終わらせた。 yasu(Vo)、ka-yu(B)のオリジナルメンバー不在の中、Janne Da Arcの楽曲をメインに、サポートベースの高井淳を迎えて演奏。ボーカルのポジションは会場のファンというスタイルのツアーを決行するにあたっては「迷いも葛藤もあった」というが、初日の幕が開いた時点でその不安は吹き飛んだそうだ。 2007年に活動を休止、その後、2019年に解散がアナウンスされたものの、今なおJanne Da Arcの復活を願う声は絶えない。バンドを愛し続けてくれた人たちに感謝の想いを伝えるため、叶うものならば5人揃ってステージに立ちたいと企画した一連のライヴで、3人が受け取ったものは想像を超えるファンの「ありがとう」の気持ちとジャンヌ愛だった。一方、you kiyo shujiからは「ジャンヌ当時の曲の作り方を意識した」という新曲「to be continued」が、このツアーのために用意されていた。タイトルが示すように、未来への希望と決意が込められたナンバーだ。 当時のシグネチャーギターと最新機材であの頃のプレイを再現したyou、今やヴィンテージになりつつある当時のシンセサイザーを新たに買い直したほか、やはり当時使用していたレスリースピーカーをライブハウスに持ち込んだkiyo、ツーバスのスタイルはそのままに、今現在のドラムセットでジャンヌサウンドを追求したshuji。ファンの熱い歓声を浴び、想いを受け取って、決意を新たにした3人を<you kiyo shuji TOUR 2024〜2025“CONNECT”〜just one wish〜>をキャッチ。Janne Da Arcデビュー25周年イヤーを振り返るアフターインタビューをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ■ジャンヌの曲を皆さんが求めてた■やってよかったなって ──デビュー25周年イヤーを締めくくる東京・渋谷Spotify O-EASTのライブは会場の熱気も含め、素晴らしいステージでした。今回の企画は昨年から今年にかけての全国ツアー<you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 “CONNECT”>から始まっています。まず、ツアーで感じたことや手応えから教えていただけますか? you:最初はツアーをやるのか/やらないのか、という段階から葛藤があって。決断して動き出してからも、どういうライヴになるのかなかなか想像できなかったんです。もちろん、ツアーをやってほしいという声は僕らに届いていたんですが、“みんなライブに来てくれるかな?”っていう根本的なところでの心配はありました。それとサポートベーシストとして高井淳(Waive)くんが参加してくれるとはいえ、真ん中に立つyasuがいないし、オリジナルメンバーが二人欠けている中でJanne Da Arcの曲を演奏するライブが、どういうものになるんだろう?という不安はすごくありました。 ──そうだったんですね。 you:でも、いざツアーが始まってみたら、初日からそういう不安はすぐに消し飛んだというか、待っててくれた皆さんに本当に助けられたツアーになりましたね。それが正直な今の感想です。 […]

The post 【インタビュー】you kiyo shuji、Janne Da Arcデビュー25周年イヤーの総括とツアー<CONNECT>の未来を語る「万全の態勢でいたい」 first appeared on BARKS.