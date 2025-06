ファッショナブルな独創的デザインを持ちながら、全てクラフトマンの手作りによって高品質を担保する国産ハンドメイド・エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchen(キャラメルズ・ギター・キッチン)による、12ヶ月連続新作プロトタイプリリースの第6弾「PT6_ Cosmic Konpeito MintGreige(コスミック・コンペイトー・ミントグレージュ)」が発表された。 12作連続プロト(試作)を発表し、それら1本限りのギターは常識を覆す激安で販売してしまうという前代未聞の企画で話題を牽引しているCaramel’s Guitar Kitchenだが、6モデルめとして発表されたのは、5月に発表されたプロトタイプPT5をリファインした、愛称:金平糖だ。<横浜ミュージックスタイル2025>に展示されていたプロトタイプPT5が大きな注目を呼び、そのレトロフューチャーなデザインと機能性が大変好評だったことを受けて、急遽同じデザインでカラーと部分的にスペックを変更したものがこの第6弾PT6となった。 ◆ ◆ ◆ 前回フリーハンドで描いたボディーのアトミック・コンペイトー・トレモログリーンが横浜ミュージック・スタイルで好評だったので、ブリッジなど違うパターンのレイアウトを作ってみました。ボディーカラーは今まで敬遠しがちだった白っぽい物を作りたくて色々と調合していたら面白い色に!ほんの数滴垂らしたブルーが最後まで存在感を残して絶妙なミントグレージュの出来上がり。チェッカードステッチはグレーに。今回はヘッド形状も遊んでみました! クラフトマン片田武司 ◆ ◆ ◆ 前作PT5と同様、1950年代のビザールギターを彷彿とする雰囲気を醸しながらも、こだわったマテリアルとパーツ、精密な作りは、現代の実用性を備えた斬新な1本となっている。個性あふれるボディシェイプは、フリーハンドでデザインされたCaramel’s Guitar Kitchenのオリジナルシェイプだ。 PT5からの変更点として、アーム付きブリッジからショートブリッジによるハードテイルとなり、3ウェイのブラスサドルがセットされている。ボディ裏通しになったことで弦のテンション感も変わり、ボディの鳴りがダイレクトに伝わるようになったという。指板もロースからメイプルに変更されたことで、シャープさが増しキレのあるサウンドとなっている。ヘッドシェイプも新しい形状となり、シャープながらもキュートな魅力が際立っている。 薄めの40ミリ厚のアルダーボディにゴールドフォイルタイプのミニハムバッカー×2という基本設計に変更はなく、甘くメロウなフロントとタイトで太いリアサウンドは健在だ。歪ませた時の軽快かつ適度な太さとサスティーンも心地良い。 全12本のプロト発表&販売企画は、毎月20日にインスタやXやHPで発表され、CGKオンラインショップまたは楽器店にて販売される。製作段階で試行錯誤するプロトタイプなので、手作り感や作りの荒い部分もあるものの、世界に1本のみという貴重なギターばかりだ。なにより驚きの低価格での放出だ。上半期と下半期に分けてSNS上で「いいね」で投票を募り、各モデルの人気を測りながら、いいねをしてくれた方の中から抽選でプレゼントも用意されている。好評なギターは後々ラインナップに加えられ商品化される可能性がある。 photo by Takayuki Sasaki CGK_PT6_ Cosmic Konpeito MintGreige 参考価格:305,000円(税別)/ 335,500円(税込)のところ販売価格:235,000円(税別)/258,500円(税込)※ロゴ入りソフトケース付き発売日:2025年6月20日 正午〜販売サイト:CGKオフィシャルオンラインショップURL:https://caramelsguitarkitche.stores.jp/・Body:Alder・Body Finish:Nitrocellulose Lacquer・Neck Material:Maple・Fingerboard:Maple・Frets:22・Fret Size:Medium wide・Scale Length:648mm・Nut:Graph Tech TUSQ・Pickups(Front):Mini-Humbucker GoldFoil AlnicoV・Pickups(Bridge): Mini-Humbucker GoldFoil AlnicoV・Switching:toggle switch(Switchcraft)・Controls:MasterVolume×1(CTS)/MasterTone×1(CTS)・Bridge:Hardtail 3way Brass Saddle Bridge・Peg:GOTOH・Strap Pin:GOTOH Ep-B3 Official CGK ONLINE SHOP https://caramelsguitarkitche.stores.jp/Official CGK HP https://caramelsguitarkitchen.net/Instgram https://www.instagram.com/cgk_guitar/X https://x.com/CgkGuitar

