新妻聖子が、2008年にリリースしたCD『MUSICAL MOMENTS』以来となるミュージカルアルバム『MUSICAL MOMENTS 2』を8月6日にリリースすることを発表した。 今作『MUSICAL MOMENTS 2』は、自身がこれまでに演じてきた舞台の楽曲を中心に、彼女の歌唱力・表現力を発揮できる10曲を収録。前作『MUSICAL MOMENTS』でも好評を博した「命をあげよう」(ミス・サイゴン)は17年ぶりの再録となり、その間に、実生活でも母親となった心境が反映されたレコーディングになっているという。 ライナーノーツには、新妻聖子自身によるミュージカル作品・ナンバーの解説付き。スペシャルゲストとして、城田優が「Beauty and the Beast」(「美女と野獣」)にデュエットで参加している。さらに、同アルバム『Deluxe Edition』に付属するBlu-rayには、2023年に東京・サントリーホールで開催したデビュー20周年記念コンサート<Seiko Niizuma 20th Anniversary Concert Tour 〜HARMONY〜>より、貴重なライブ映像を約63分収録している。 また、アルバムリリース後の8月11日より、大阪・名古屋・東京での発売記念コンサートが開催されることも発表された。 ◆ ◆ ◆ ■新妻聖子 コメント17年ぶりのミュージカルアルバムです。前作と同シリーズの第二弾として、『MUSICAL MOMENTS 2』と名付けました。通称「MM2」です。出演作からの曲、普段コンサートで歌っている曲、縁のある曲など、多彩なラインアップとなっております。前作から唯一の再録となったのは「命をあげよう」です。17年の月日が流れ、私自身も男の子2人の母となった今、この曲に新たな命を吹き込めていたら嬉しいです。 「Beauty and the Beast」では、デュエット相手に城田優さんをお迎えしました。ご自身で作曲もされる城田さんはアドリブのアイデアも豊富で、その華やかな歌声に彩られ、オリジナリティある素敵なバージョンに仕上がっていると思います。「MM」名物、本人による全曲解説も前作よりかなりボリュームアップしての掲載です。読み応えたっぷり。このアルバムを持っていれば、ちょっとだけミュージカルに詳しくなれるはず。 またデラックス盤付属のBlu-rayには、2023年にサントリーホールで開催された「新妻聖子デビュー20周年コンサート」から厳選された12曲、63分の映像も収録されています。 盛りだくさんの渾身の一枚。是非お手に取って末永くご愛聴くださいませ! ◆ ◆ ◆ ◾️『MUSICAL MOMENTS 2』2025年8月6日(水)リリース ・新妻聖子 / MUSICAL MOMENTS 2 [Deluxe Edition]初回限定盤(CD+Blu-ray)7,000円(税込)品番:VIZL-2459https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2459.html 新妻聖子 / MUSICAL MOMENTS 2通常盤(CD)3,500円(税込)品番:VICL-66085https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66085.html*新妻聖子自身によるミュージカル作品・ナンバー解説付き ○収録曲(*曲順は予定) 01. 僕こそ音楽(「モーツァルト!」より) 02. Beauty and the Beast(「美女と野獣」より) […]

