(MCU)最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は、2026年予定のクロスオーバー超大作『/ドゥームズデイ』に直接繋がる物語になるようだ。

バルセロナで開催の見本市「CineEurope」にて、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギが明言した。米が伝えた。

ただし、ファンはしばらく待ちぼうけを食らうことになる。『ファンタスティック4』は2025年7月25日に日米同時公開。『ドゥームズデイ』は2026年5月1日予定だったが、同年12月18日に延期されており、1年半近く間が空くことになる。『ドゥームズデイ』公開時期になれば、ファンは『サンダーボルツ*』や『ファンタスティック4』の復習に忙しくなりそうだ。

『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』はこれまでのMCUで描かれた世界とは別のニューヨークが舞台になると見られる。マーベル・ユニバース最初のヒーローチームとして知られるファンタスティック・フォーが、惑星を喰らう宇宙最大の脅威ギャラクタスの襲来に対峙する“家族の絆”を描く。

『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』は、『アベンジャーズ/エンドゲーム』以来となるヒーロー全員集合映画。ファンタスティック・フォーのメンバーであるペドロ・パスカル、ヴァネッサ・カービー、ジョセフ・クイン、エボン・モス=バクラックの出演もすでに明かされており、現在はロンドンにて撮影中だ。

5月に公開された『サンダーボルツ*』では、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』に繋がる重要な示唆が登場していた。次回作でも、ラストシーンやエンディング後のおまけシーンに、『ドゥームズデイ』到来を予告する展開が飛び出すかもしれない。その全容は劇場で確かめたい。

