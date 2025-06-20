»³ËÜÍ³¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÆæÈ½Äê¡É¤Ç¡ÖÄÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡¡·ã¥ì¥¢µÏ¿Ã£À®¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄX·ãÅÜ¡Ö¤Ï¡©¡×
»³ËÜÍ³¿¤¬3²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³3µå»°¿¶¤Î¡È°Î¶È¡É¤òÆ¨¤·¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î9µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢µå¿³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ°¤ä¤ó¡×¡Ö¿³È½¤á¡×¤Ê¤É¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï8ÈÖ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ø³°³Ñ¤Ø¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥Þ¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤â95.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.8¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2¼ÔÏ¢Â³¤Ç3µå»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿1ÈÖ¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤â´ÊÃ±¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢3µåÌÜ¤â¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Ø¤Î95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£MLB¸ø¼°¤Î1µåÂ®Êó¤Ç¤â´°Á´¤Ë¥¾¡¼¥óÆâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¥å¥ì¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î3¼ÔÏ¢Â³3µå»°¿¶¤Î¥ì¥¢µÏ¿¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¡Ö¤Ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡©¡×¡Ö¿³È½¤Î¤»¤¤¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¤µª¤Î¥¯¥½¥³¡¼¥ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë