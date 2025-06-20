µµÍüÏÂÌé¡¢6¡¦23¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤â·èÄê
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢23Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£³«Àß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËÜ¿Í¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡¦´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµµÍüÏÂÌé¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É
¡¡¡ØKAZUYA KAMEMASHI -TALK to ME-¡Ù¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢µµÍü¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬µ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤¶õ´Ö¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë´ë²è¤Î¤Û¤«¡¢²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢µµÍü¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÂè1¼¡¼õÉÕ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¤ÈÆ±Æü¤Î6·î23Æü¸á¸å6»þ¤«¤é6·î30Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¢£KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-
¡Ú³«ºÅÆü»þ/²ñ¾ì¡Û
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë (ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì)
OPEN 18:00¡¿START 19:00¡¡
9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë (ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì)
OPEN 12:00¡¿START 13:00¡¡
OPEN 15:30¡¿START 16:30¡¡
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00¡¿START 19:00¡¡
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00¡¿START 19:00
¡Ú²èÁü¡ÛµµÍüÏÂÌé¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É
¡¡¡ØKAZUYA KAMEMASHI -TALK to ME-¡Ù¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢µµÍü¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬µ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤¶õ´Ö¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë´ë²è¤Î¤Û¤«¡¢²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢µµÍü¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¢£KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-
¡Ú³«ºÅÆü»þ/²ñ¾ì¡Û
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë (ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì)
OPEN 18:00¡¿START 19:00¡¡
9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë (ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì)
OPEN 12:00¡¿START 13:00¡¡
OPEN 15:30¡¿START 16:30¡¡
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00¡¿START 19:00¡¡
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00¡¿START 19:00