¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ROLAND¤é¤¬JRÅì³¤¤ÎÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ØÀøÆþ¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏµµÍüÏÂÌé¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡ËÜÆü6·î20Æü19»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¡ØÎ©Æþ¶Ø»ß´ë²è¡Ù¤È¡ØÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡Ù¤Î2ËÜ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µµÍüÏÂÌé¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛµµÍüÏÂÌé¤¬½éÅÐ¾ì¡¢¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡ØÎ©Æþ¶Ø»ß´ë²è¡ÙÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë¡ÈÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡É¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ JRÅì³¤¤ÎÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¡£°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ROLAND¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·´´Àþ¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»ÒÌò º´Æ£Âç¶õ¤¬¡¢JRÅì³¤Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¡£°ì¹Ô¤Ï¡¢ÂßÀÚ¤Î¿·´´Àþ¤ÇÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¹Ô¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¡¢ÈÖÁÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ë¡¢º´Æ£¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢N700S¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÀøÆþ¡£¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ë¡¢°ìÆ±¤ÏÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ÈSnow Man¤¬º£²ó¤Î¥í¥±VTR¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢µµÍü¤Ë¤ÏÂ¨¶½Ì¾¸À¤Î¡È¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡É¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¥é¥ó¥¥ó¥°¥¯¥¤¥º¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡ÙÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢´äËÜ¾È¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬ºë¶Ì¸© À¾Éð³Ø±àÊ¸ÍýÃæ³Ø¡¿¹âÅù³Ø¹»¤Ø¡£ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤ä»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë°¦¤Î¹ðÇò¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀ®¿Í¤Î¼çÄ¥¡É¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤äÏÃÂê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ°æ¤Î¼çÄ¥¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âçº®Íð¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¼Ó±É»Ò¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ë²è»Ë¾å½é¤Î¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ï¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë