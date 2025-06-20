µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¿·¶Ê¡Ö½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¥¤¥äーµÇ°¤Ç²áµî¶ÊMV¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢6·î21Æü¤«¤é40¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ
6·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï¡×¤¬6·î20Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£
Æ±¶Ê¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¡ØWBS¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡Ù¤Ç¸½ºß¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡£Ê¹¤¤¤¿¿Í¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Û¤°¤ì¡¢²¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£ºî¤Ï»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¾å¼Á¤ÊPOP SONG¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢40¼þÇ¯¥¤¥äー¥¹¥¿ー¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿Official YouTube Channel¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾¶ÊMV¤¬¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤Î¸ø³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖLAŽ¥LAŽ¥LA LOVE SONG¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLOVE RAIN ～Îø¤Î±«～¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö±«²»¡×¡ÖÌë¤ËÊú¤«¤ì¤Æ～A Night in Afro Blue～¡×¡ÖCandy Rain¡×¡ÖUpside Down¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£40th Anniversary Tour
¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ÎÁ°¾¥Àï¡¢2024Ç¯¤«¤éº£Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Øº´Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Tour¡Ù¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¡£5ÂçÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿18¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î²Î¾§¤ÈÈ´¤¤ó¤Ç¤¿±éÁÕ¡¢·Ú²÷¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ï²ñ¾ì¤ò¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Â¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
9·î13Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ä¥¢ー¤ÏÁ´¹ñ30¥õ½ê35ËÜ¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯½Õ¤«¤éÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¥Ä¥¢ー¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï¡×
µ×ÊÝÅÄÍø¿ OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCcNISJ2amgu_Bkkysm29MNA
µ×ÊÝÅÄÍø¿ OFFICIAL SITE
https://www.funkyjam.com/kubota/