世界的シンガーソングライターのアリシア・キーズが、7月30日に自身初となるベストアルバム『ベスト・オブ・アリシア・キーズ』(The Best Of Alicia Keys)をリリースすることが発表された。約12年ぶりとなる来日公演が控えるなか、ヘッドライナーとして出演する『SUMMER SONIC 2025』にあわせて制作された日本独自企画盤となる。同作には「No One」「Girl on Fire」「If I Ain’t Got You」「Empire State of Mind (Part II) Broken Down」など、グラミー受賞曲を含む代表曲16曲を収録。アートワークも含め、日本のファンのために特別に制作された仕様で、歌詞・対訳・解説も付属する。

アリシア・キーズは2001年のデビュー作『Songs in A Minor』でグラミー5冠を獲得。以降も数々のヒット曲を送り出し、グラミー賞17冠、全世界累計アルバムセールス6500万枚以上を記録。米レコード協会(RIAA)では21世紀最多の認定を受けた女性R&Bアーティストに認定されており、米国内だけで3700万曲以上のトラックセールス、2000万枚以上のアルバムセールスを記録している。近年はライフスタイルビューティーブランド『Keys Soulcare』の創設や著書のベストセラー入り、映像・舞台作品のプロデュースなど多方面で活躍。女性アーティスト支援団体「She Is The Music」の創設メンバーとしても知られ、今年のグラミー賞では「Dr. Dre Global Impact Award」も受賞している。今回のベストアルバムは、初めてアリシアの音楽に触れるリスナーへの入門編として、またサマーソニック来日公演の予習・復習にも最適な1枚となっている。■『ベスト・オブ・アリシア・キーズ』収録曲01. No One(ノー・ワン)02. Girl on Fire(ガール・オン・ファイア)03. You Don’t Know My Name(ユー・ドント・ノウ・マイ・ネーム)04. If I Ain’t Got You(イフ・アイ・エイント・ガット・ユー)05. My Boo(マイ・ブー)Duet With アッシャー06. LALA (Unlocked)(ララ(アンロックド))feat. スウェイ・リー07. Underdog(アンダードッグ)08. Doesn’t Mean Anything(ダズント・ミーン・エニシング)09. Try Sleeping with a Broken Heart(トライ・スリーピング・ウィズ・ア・ブロークン・ハート)10. Un-thinkable (I’m Ready)(アンシンカブル(アイム・レディ))11. Diary(ダイアリー)12. In Common(イン・コモン)13. Like You’ll Never See Me Again(ライク・ユール・ネヴァー・シー・ミー・アゲイン)14. Superwoman(スーパーウーマン)15. Fallin’(フォーリン)16. Empire State of Mind (Part II) Broken Down(エンパイア・ステイト・オブ・マインド(パート 2)ブロークン・ダウン)