【ミッフィーポップコーン(ケース付き)】 6月21日 発売 価格:2,500円

「ミッフィー」をテーマとしたテーマーパーク「ハウステンボス」の新エリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」。本稿では、6月21日のオープンに合わせて発売される「ミッフィーポップコーン(ケース付き)」をご紹介したい。

「ミッフィーポップコーン(ケース付き)」は、エリア内の販売ワゴンで購入できるグッズ。ワゴンではポップコーンと飲みものが販売されており、その中でケースも販売されている。価格はポップコーンと合わせて2,500円。ポップコーンは500円なので、ケースそのものは実質2,000円となる。

ケースはアトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をイメージしたデザインになっており、前面にはミッフィー、上蓋には飛行機に乗るミッフィーとアンクルパイロットが描かれている。ミッフィーらしい、黄色とオレンジがとてもかわいい。

販売ワゴン

ミッフィーが大きめに描かれた目を引くデザイン。表面はクリアなビニール素材が使用されている

このケースのいいところは、ポップコーン入れ以外にも使い勝手が良さそうなところだ。容量はたっぷりで、500mlのペットボトルを入れてもなお余裕があるくらい。小物入れ、飲み物入れ、円筒形のお弁箱入れなど、持ち帰ったあとも様々な用途が考えられる。

エリア内では他にもオリジナルグッズが販売されるが、かわいさ、便利さの点では特に注目したいグッズのひとつとなっている。現地を訪れる予定があるのであれば、ぜひチェックしていただきたい。

ポップコーンは紙ケース入り

紙ケースごとすっぽり入る。内側は少しクッション性のあるつくり

背面にはポケットがあり、ここにも小物が入る

ストラップにもミッフィーがいる

