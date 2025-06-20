・ＨＰＣシスが新値追い、２５年６月期配当予想を増額修正

・さくらネットが５日続伸、「日本語版医療特化型ＬＬＭの社会実装に向けた安全性検証・実証」を受注

・サイオスが１１％超の急騰演じる、米国発のＡＩ関連人気に乗り波状的な資金流入続く

・大幸薬品が大幅３日続伸、引き続き正露丸の主成分がアニサキスの運動抑制との発表を好材料視

・コンヴァノがＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想と中計数値目標を上方修正

・ピアズが急反発、金融分野向けオンライン商談システム事業の取得を好感

・ヘッドウォが急伸、富士通と共同で「Ｆｕｊｉｔｓｕ ＡＩ Ａｕｔｏ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ」を開発

・メタリアルの上値追い鮮烈、ＡＩエージェント「Ｍｅｔａｒｅａｌ ドキュメンタリー」の提供開始

・オカムラ食品が６連騰で上場来高値更新、ラトビアでの養殖事業開始に向け現地企業の株式取得

・ヌーラボに人気集中、ＡＢＥＪＡとの生成ＡＩ活用のタスク管理支援機能開発を材料視



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS