¡Ú¤·¤é¤µ¤®S¡¿¥Çー¥¿¹¶Î¬¡Û¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤È¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Î¡ÖÇã¤¤ or ¾Ã¤·¡×¡¡ÇÏ·ôÆâ¤Ë²«¿®¹æ¤Î¡Ö0.0.0.10¡×³ºÅö¤Ï
º£½µ¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤·¤é¤µ¤®S¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¥Çー¥¿¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê½ÐÁö³ÆÇÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥Çー¥¿¤ò»»½Ð¡£¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¡ÈÇÏ·ôÆâÎ¨75¡ó¡É¥Çー¥¿³ºÅö
ºòÇ¯¤Ï½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ë¤â»²Àï¤·¤¿¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡£Æ±¥ìー¥¹»´ÇÔ¸å¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÇAJCC¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¸«¤»¾ì¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡¦ÀîÅÄ¾²í¡ßÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¤Î¼ÇÀ®ÀÓ¡Ú1.2.0.1¡Û
ÇÏ·ôÆâÎ¨¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È75¡ó¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ÔーS¤Ç¤â¥Þ¥ê¥¢¥¤¥ê¥Àー¥¿¤È¤¤¤¦ÇÏ¤¬3ÈÖ¿Íµ¤2Ãå¤È¹¥Áö¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀîÅÄ¾²í¡ßÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡ß¼Ç¥ìー¥¹¤Î¿®ÍêÅÙ¤ÏÀäÂç¤À¡£
¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢6～9·î¤Î½ë¤¤»þµ¨¤Ï¡Ú3.0.1.0¡Û¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¡£´¨¤¤»þµ¨¤Î¥¿¥Õ¤Ê¼Ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÎÉÇÏ¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëº£½µËö¤Îºå¿À¼Ç¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£±¹¼Ë¤Î¾¡Ééµ³¼ê¤òÇÛ¤·¤ÆÎ×¤àº£²ó¡¢²áµî2Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ë¡Ö0.0.0.10¡×¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ
°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£ÌÆÇÏÆó´§¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¥á¥ó¥ÐーÃæÃÇÁ³¡£¤È¤Æ¤â6·î¤ÎGIIIÀï¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ±ÇÏ¤Î·ìÅýÇØ·Ê¤À¡£
¡¦¸ÅÇÏ¤Î¥Ïー¥Ó¥ó¥¸¥ãー»º¶ð¤Îºå¿À¼Ç1600mOP¥¯¥é¥¹À®ÀÓ¡Ú0.0.0.10¡Û
10ÅÙ¤Î½ÐÁö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇÏ·ôÆâ¤Ï¥¼¥í¡£¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¼«¿È¤âºù²Ö¾Þ¤Ç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºå¿À¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼Ç2400m¤Î¥ªー¥¯¥¹¡¢¼Ç2000m¤Î½©²Ú¾Þ¾¡Íø¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÃæµ÷Î¥°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ëËÜÇÏ¡£¥ªー¥¯¥¹2Ãå¤ÎÊì¥Á¥§¥Ã¥ー¥Î¡¢¿·³ãµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¤Î·»¥Î¥Ã¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤òÉ³²ò¤¯¤È¤³¤Á¤é¤âÃæµ÷Î¥°Ê¾å¤Îµ÷Î¥Å¬À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¥ì¥Ù¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¾Ã¤·¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡È1Ãå¤Î¥¾ー¥ó¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤ÏUMAJINÆâ¡Ö¶¥ÇÏ¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ú¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ¸¶´ðÀ®¤Î¤¤¤Þ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤Í½ÁÛ¤Î»ëÅÀ¡Û ¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£