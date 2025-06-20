スクート、東南アジア路線などで「ミッドイヤーセール」 14,500円から
スクートは、東南アジア路線などを対象とした「ミッドイヤーセール」を、6月17日午前11時から23日午前0時59分まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は9月1日から2026年6月7日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・札幌/千歳発着
台北/桃園（14,500円／28,000円）
・東京/成田発着
台北/桃園（13,000円／25,500円）、シンガポール（16,000円／35,000円）、マラッカ（18,000円）、ペナン・クチン・イポー・コタキナバル（18,500円）、クアラルンプール（18,500円／42,000円）、スラバヤ（19,000円／50,000円）、クアンタン・ミリ・シブ・ジャカルタ・クルタジャティ・パダン・プカンバル・バリクパパン（19,000円）、ランカウイ・マカッサル・ジョグジャカルタ・プーケット・クラビ（19,500円）、デンパサール（20,000円）、マナド・ロンボク（20,500円）、チェンマイ（25,000円）、パース（29,000円／66,000円）、サムイ（29,000円）、メルボルン（31,000円／69,000円）、シドニー（32,000円／70,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（15,500円／34,000円）、クアラルンプール（18,500円／40,000円）、マラッカ（18,500円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン（19,000円）、スラバヤ（19,500円／50,000円）、コタキナバル・ジャカルタ・クルタジャティ・パダン・プカンバル（19,500円）、デンパサール（20,000円／43,000円）、ミリ・シブ（20,000円）、プーケット・クラビ（20,500円）、バリクパパン・マカッサル・ジョグジャカルタ・マナド・ロンボク（21,900円）、チェンマイ（26,500円）、パース（27,900円／65,000円）、サムイ（29,500円）、メルボルン・シドニー（32,900円／70,000円）
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。2017年7月にタイガーエア・シンガポールと統合し、コロナ前には71都市に乗り入れていた。