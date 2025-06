ブラジルのDJ/プロデューサーのALOK(アロック)が、ニューシングル「Don't Mess With The Fire」をリリース。また、同曲が格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』の公式サウンドトラックに収録される。

(関連:木村拓哉、手越祐也、ももクロ、ポルノグラフィティ……ポップミュージックのなかで出会える“ゲーム用語”)

本楽曲は、16ビット時代のノスタルジーと徹底的に作り込まれたプロダクションを融合させた未来志向の一曲となっており、ドラムンベースサウンドが“決め技”のように展開されていく。

楽曲の“ラウンド1”では、ALOKが勢いのあるブレイクビーツで攻撃を開始。完全な集中状態に入った“ラウンド2”では、バトルフィールドからクラブまであらゆる場面にマッチする、エレクトロハウス特有のメロディックかつダンサブルなグルーブを展開する。さらに、ボス戦さながらの“ラウンド3”は、前ラウンドのメロディを保ちつつ、テンポはテクニカルかつアグレッシブなベースグルーブへと加速していく。

なお、同サウンドトラックは、Alan Walker、Steve Aoki、Solomun、Afrojackといったアーティストが参加した全19曲を収録。作品に美的な深みを与えるとともに、ゲームの精神性を現代のメインストリームカルチャーへと橋渡しする役割を果たしているという。

(文=リアルサウンド編集部)