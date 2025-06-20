矢沢永吉ソロデビュー50周年アリーナツアー日程を発表
■矢沢永吉アリーナツアー『Do It！YAZAWA 2025』は6都市13公演開催！
矢沢永吉が、アリーナツアー『Do It！YAZAWA 2025』の日程を発表した。
ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。本アリーナツアーは、11月8日・9日の東京ドーム2days公演に続き、国内6都市13公演行われる。
日程は11月14日の札幌を皮切りに福岡、大阪、名古屋、東京と各2日間（東京は3日間）開催され、12月20日の横浜まで続く。
各公演のチケットには学生割引も用意されており、親子や孫世代とともにコンサートを楽しめる。「Do It！YAZAWA 2025」ツアーのチケットは6月20日よりファンクラブWメンバー先行受付が始まり、その後、一般販売が予定されている。発売スケジュールは『Do It！YAZAWA 2025』特設サイト、矢沢永吉公式SNSをチェックしよう。
ライブ情報
EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」
11/08（土）東京・東京ドーム
11/09（日）東京・東京ドーム
『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」』
11/14（金） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
11/15（土） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
11/22（土） 福岡・マリンメッセ福岡A館
11/23（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
11/29（土） 大阪・大阪城ホール
11/30（日） 大阪・大阪城ホール
12/03（水） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
12/04（木） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
12/10（水） 東京・日本武道館
12/12（金） 東京・日本武道館
12/13（土） 東京・日本武道館
12/19（金） 神奈川・ぴあアリーナMM
12/20（土） 神奈川・ぴあアリーナMM
『Do It！YAZAWA 2025』アリーナツアー特設サイト
https://www.eikichiyazawa.com/feature/doit_arena
矢沢永吉 東京ドーム公演 特設サイト
https://www.eikichiyazawa.com/feature/doit
矢沢永吉 OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/