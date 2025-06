本田仁美（SAY MY NAME・HITOMI）“SHEIN”夏シーズンモデルに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ショールーム「SHEIN TOKYO」が期間限定で「SHEIN × HITOMI」のコラボデザインに!

SAY MY NAMEのHITOMIこと本田仁美が、“SHEIN”2025年度夏シーズンモデルに就任した。

今回のコラボコレクションでは、HITOMIがSHEIN JAPAN人気のトレンドショップ「FRIFUL」「Dazy Weekend」をはじめとする5つのトレンドショップから、3Dフラワーや、ゴシックスタイルなど今季、日韓で注目されているトレンド要素を取り入れた最新20コーデを披露。さらに、HITOMIの“SHEIN”2025年度夏シーズンモデル就任を記念して、多数のキャンペーンが実施される。

東京・原宿のショールーム「SHEIN TOKYO」は、期間限定で「SHEIN × HITOMI」コラボデザインにリニューアル。あわせて、HITOMIコラボのコーディネートを期間限定で展示する。

■『#SHEINxHITOMI』、撮影コンセプトは「HITOMI’S アルバム」HITOMI着用のトレンドショップ&商品を特設サイトにて紹介

今回のコラボコレクションでは、トレンドショップの新作アイテムから、HITOMIが着こなすアイテムを厳選した。日常生活で着回ししやすいコーデから、日韓で人気のトレンドを盛り込んだ個性的なコーデまで、真似したくなる一着を見つけられるはず。今回HITOMIが着用したアイテムは、“SHEIN”の特設ページにて紹介している。「トレンドショップ名 HITOMI」で検索してもチェックできる。

■シーズンモデル就任記念!6月20日よりキャンペーンスタート

HITOMIの“SHEIN”2025年度夏シーズンモデル就任を記念して、SHEIN JAPAN初となるフォトカードキャンペーンやショールーム限定のアルバムキャンペーン、シーズンモデル就任記念クーポンでお得に“SHEIN”の商品が購入できるキャンペーンを実施。さらに、“SHEIN”公式SNSで指定ハッシュタグを付けて投稿した人の中から抽選で、“SHEIN”で利用できる3万円分のギフトカードや、HITOMIのコーディネートがプレゼントされる。

詳しくは、特設サイトまで。

特設サイト

https://jp.shein.com/campaigns/sheinxhitomi

SAY MY NAME OFFICIAL SITE

https://saymyname.jp/