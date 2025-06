心ときめくピンクカラーに包まれたかわいいケーキ！アニバーサリー「Sweet Pink Collection」

アニバーサリーは、“Sweet Pink Collection”をテーマとした35周年記念イベントを2025年7月18日(金)から7月24日(木)まで期間限定にて開催します。

アニバーサリー「Sweet Pink Collection」

アニバーサリーは、“Sweet Pink Collection”をテーマとした35周年記念イベントを2025年7月18日(金)から7月24日(木)まで期間限定にて開催。

■35周年記念 生ケーキ

【ひと口で、ときめく。ピンクが主役のご褒美ケーキ。】

心ときめくピンクカラーに包まれた、35周年記念の限定スイーツたち。

苺や上質な生クリームなどを重ね、見た目だけでなく味わいにも“ときめき“を込めました。

ウエディングケーキのように華やかで、贈り物のように愛らしく。

あなたの記念日や、何でもない日も、特別にしてくれるケーキです。

生ケーキ(1)

35周年記念 ラブリーリボン ルビーピンク

35周年記念 ラブリーリボン ルビーピンク(東京)

35周年記念 ラブリーリボン ルビーピンク(札幌)

1番人気のラブリーリボンピンクが、35周年記念限定でとびきり可愛らしいデコレーションで登場。

落ち着いた色合いのピンクのチョコリボンに柄をつけ、宝石のようなブローチをリボンの中央に飾りました。

ふわふわのスポンジでたっぷりの苺をサンドし、くちどけのよい生クリームとストロベリークリームでローズ柄に絞り、苺やフランボワーズ、ブルーベリーをトッピングした特別なケーキです。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 ラブリーリボン ルビーピンク

販売価格 :5,940円(税込)

サイズ :直径 約13cm 4〜5名様分

販売期間 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

WEB予約受付日 :受付中〜7月19日(土)まで

店頭予約受付日:受付中〜7月21日(月)18:00まで

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

生ケーキ(2)

35周年記念 マリアージュ ロゼ

35周年記念 マリアージュ ロゼ

昨年7月から大好評のマリアージュシリーズから、35周年記念限定が登場。

土台はガナッシュをサンドしたチョコレートケーキ、上には苺をサンドしたショートケーキを載せた2段のケーキです。

落ち着いたピンクカラーに絶妙に調整されたストロベリーチョコレートクリームが気品を漂わせます。

アーチやトップの小花など、職人の技が光る特別なデコレーション。

仕上げに上質なルビーチョコレートとラズベリーチョコレートを使用したバラ柄のチョコレートを飾りました。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 マリアージュ ロゼ

販売価格 :3,975円(税込)

サイズ :下段 直径 約8.5cm、上段 直径 約4.5cm 1〜3名様分

販売期間 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

WEB予約受付日 :受付中〜7月19日(土)まで

店頭予約受付日:受付中〜7月21日(月)18:00まで

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

生ケーキ(3)

35周年記念 ストロベリーガーデン

35周年記念 ストロベリーガーデン

心ときめくお花絞りの可憐なショートケーキ。

真っ白な生クリームにローズに見立てたストロベリークリームを華やかにデコレーションし、アラザンがキラキラと可愛らしく輝きます。

中はふわふわのスポンジでたっぷりの苺をサンドし、くちどけのよい生クリームとストロベリークリーム、フレッシュなフルーツで仕上げました。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 ストロベリーガーデン

サイズ/販売価格:直径 約10cm 2〜3名様分/3,240円(税込)

:直径 約13cm 4〜5名様分/4,752円(税込)

販売期間 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

WEB予約受付日 :受付中〜7月19日(土)まで

店頭予約受付日 :受付中〜7月21日(月)18:00まで

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

生ケーキ(4)

【ロリオリ365伊勢丹新宿店限定】35周年記念 スイートレディ ローズ

35周年記念 スイートレディ ローズ

純白のドレスに小さなバラのデコレーションを施した特別なケーキ。

中はふわふわのスポンジでたっぷりの苺を2段にサンドし、なめらかな生クリームで3種の絞りデザインを入れました。

プレゼントにぴったりなデコレーションケーキです。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 スイートレディ ローズ

販売価格 :5,557円(税込)

サイズ :直径 約13cm 4〜5名様分

販売期間 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

WEB予約受付日 :受付中〜7月19日(土)まで

店頭予約受付日:受付中〜7月21日(月)18:00まで

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【取扱い店舗】

ロリオリ365伊勢丹新宿店

生ケーキ(5)

【ロリオリ365伊勢丹新宿店限定】35周年記念 ローズガーデン

35周年記念 ローズガーデン

2色の花のブーケが添えられた気品あふれる特別なケーキ。

絵画の額縁のようなイメージの絞りを施した職人の技が光るデコレーションです。

ふわふわのスポンジでたっぷりの苺をサンドし、くちどけの良いなめらかな生クリームで仕上げました。

大切な方との記念日やギフトにもおすすめです。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 ローズガーデン

販売価格 :3,564円(税込)

サイズ :直径 約10cm相当 2〜3名様分

販売期間 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

WEB予約受付日 :受付中〜7月19日(土)まで

店頭予約受付日:受付中〜7月21日(月)18:00まで

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【取扱い店舗】

ロリオリ365伊勢丹新宿店

■35周年記念 焼菓子

【35年分の“ありがとう”を、小さな焼き菓子に詰め込んで。

】

一つひとつがまるで宝石のような、愛らしいコレクション。

リボンをほどくたびに、幸せな気持ちがふわっとひろがります。

自分へのごほうびに、大切な人への贈りものに──

誰かの心にそっと残る、記念日スイーツをお届けします。

焼菓子(1)

プティデコクッキー 35th Sweet Anniversary

プティデコクッキー 35th Sweet Anniversary

プティデコクッキー 詳細

パティシエのこだわりが詰まった風味豊かな35周年記念の特別なクッキー缶。

一つひとつ丁寧に手作りしたサクッと香ばしいハニークランチや季節を感じるレモン、ココナッツのクッキーなど7種の焼菓子を詰め込み、大きなピンクのリボンで包みました。

一口頬張るたびに心がときめく、特別な美味しさです。

【商品概要】

商品名 :プティデコクッキー 35th Sweet Anniversary

販売価格 :3,500円(税込)

販売期間 :販売中〜2025年8月31日(日)※なくなり次第終了

WEB予約受付日:受付中

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【取扱い店舗】

早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

焼菓子(2)

【札幌限定】35周年記念 マカロン(6個入)

35周年記念 マカロン(6個入)

35周年記念 マカロン イメージ

【限定フレーバー入り 6種のさっくり、しっとりマカロン】

35周年記念限定フレーバー、塩バニラ、あまおうが入った1週間だけの特別なアソート。

さっくり、しっとりしたこだわりの生地に、素材の美味しさを活かしたガナッシュやクリームを合わせています。

チョコレートガナッシュには生クリームを使用し、自家製ジャムは保存料不使用の優しい甘さです。

一つひとつ丁寧に、感謝の想いをこめて手作りします。

【商品概要】

商品名 :35周年記念 マカロン(6個入)

販売価格:2,376円(税抜)

2,700円(税込) 保冷バッグ(小)付き 数量限定

販売期間:2025年7月18日(金)〜24日(木)

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【取扱い店舗】

札幌円山店、大丸札幌店限定

