ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年6月も、セガプライズから「スヌーピー」グッズが続々登場!

ぬいぐるみやマスコットをはじめ、かわいいマスコットヘアクリップなど、全4種類がラインナップされます。

SNOOPY(TM) マスコットヘアクリップ

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約9×2×6cm

種類:全5種(オラフ、アンディ、スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック)

髪の毛やカバンにつけられる、マスコット付きのクリップ。

「スヌーピー」や「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」など、おなじみのキャラクターたちがラインナップされます。

また「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」と「アンディ」の姿も☆

勉強など集中したい時や、メイク時などにもおすすめ。

キュートで便利なマスコット付きのヘアクリップです☆

SNOOPY(TM) マスコット 〜おやすみタイム〜

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全3種(スヌーピー(パジャマ)、チャーリー・ブラウン(パジャマ)、スヌーピー(月))

パジャマ姿がかわいらしい「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」

さらに、お月さまの上でくつろぐ「スヌーピー」もいます。

おやすみタイムのキュートなマスコットです☆

SNOOPY(TM) マスコット 〜カラフルオーバーオール〜

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(レッド、グリーン、ブルー、イエロー)

カラフルなギンガムチェックのオーバーオールを着たデザインの「スヌーピー」

ポップでかわいいマスコットです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ デニム風

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(ブルー、インディゴ、ライトブルー)

耳と首輪にデニム風の生地を使用した、おしゃれなぬいぐるみ。

全種類揃えて並べたくなるかわいさのプライズです☆

お部屋に飾ったり、カバンに付けて一緒に外出したりしたくなる「スヌーピー」のマスコットやぬいぐるみ。

2025年6月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

