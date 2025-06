セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット きょとん顔Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット きょとん顔Ver.

登場時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全4種(ピグレット、ティガー、プー、ランピー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのアニメーション作品『くまのプーさん』のマスコットがセガプライズから登場!

今回登場するのは、きょとんとした表情がかわいらしいマスコットです。

首をかしげて、頬を赤く染めた「プー」「ピグレット」「ティガー」「ランピー」の4種類がラインナップされます。

ピグレット

ピンと立った大きな耳が目をひく「ピグレット」のマスコット。

頬に手をあてたポーズも愛らしさ満点です。

ティガー

いつも元気いっぱいな「ティガー」

大人しく、ちょこんと座っている姿がとびきりキュート!

プー

トレードマークの赤いお洋服を着た「プー」

愛くるしい表情はもちろん、コロンとしたフォルムにも癒やされます☆

ランピー

“ズオウ”の子ども「ランピー」のマスコット。

長い鼻に、ユニークな頭の毛もしっかりと再現されています。

みんな同じ向きに首をかしげた、たくさん集めて並べたくなるディズニープライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット きょとん顔Ver.は、2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

