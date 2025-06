フランス発のホテルブランド「メルキュール東京日比谷」が提供するアフタヌーンティーと、グローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」がコラボレーション!

初夏の味覚をふんだんに取り入れたアフタヌーンティー「World Summer Trip Afternoon Tea」が期間限定で提供されています☆

メルキュール東京日比谷×Trip.com「ラ・セヌ」World Summer Trip Afternoon Tea

料金:一人 7,000円(税込)

提供期間:2025年6月16日(月)〜8月17日(日)

提供時間:13:30〜L.O. 17:30

提供場所:メルキュール東京日比谷 レストラン・カフェ&バー「ラ・セヌ」

所在地:東京都千代田区内幸町 1-5-2 メルキュール東京日比谷B1F

直通電話番号:03-3528-8392

「メルキュール東京日比谷」が提供するアフタヌーンティーと「Trip.com」がコラボレーションしたアフタヌーンティー「World Summer Trip Afternoon Tea」が登場。

アフタヌーンティーのテーマは、“World Trip Summer Afternoon Tea(世界を旅する夏のアフタヌーンティー)”です。

「World Summer Trip Afternoon Tea」は、“旅のインスピレーション”を基にTrip.comの世界観を五感で体験できる内容になっています。

アフタヌーンティーには、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地の味覚を取り入れたセイボリーに加え、Trip.comのブランドカラーであるブルーとイエローを表現したスイーツをラインナップ。

また、夏の青い空や海をイメージして作られた特製「サマーブルー」モクテルもアフタヌーンティーセットの一部として提供され、爽やかで華やかな世界旅行気分を演出します。

まるで世界を旅しているかのような、非日常のティータイムが楽しめる内容です☆

World Summer Trip Afternoon Tea メニュー

Sweets | スイーツセレクション

クリームソーダのゼリー内容:サイダーのゼリーにホイップクリームをトッピングした、夏の青空のような爽快感あふれるゼリー。杏仁プリン内容:フレッシュなマンゴーにパッションフルーツ・マンゴーのソースを添えた、きらめく夏の太陽を想わせる杏仁プリン。タルト・オ・シトロン(レモンのタルト)内容:レモンピールのアクセントが効いた、爽やかなレモンタルト。パイナップルのムース内容:フレッシュなパイナップルを添えた、パイナップルとリンゴのムース。ココナッツとアプリコットのムース内容:青い海をイメージしたブルーソースに包まれた、ローズ型のムース。皇居蜂蜜のフィナンシェ内容:皇居の森を飛ぶ蜜蜂から採取した希少なハチミツをたっぷり使用しレストランで焼きあげた、「ラ・セヌ」のスペシャリテ。ブルーベリーのマカロン内容:ブルーベリーとホワイトチョコレートのクリームが入ったマカロン。ハニーレモンのボンボンショコラ内容:甘酸っぱく爽やかな、夏らしいフレーバーのチョコレート。

Savory | 世界の旅グルメセレクション

スパニッシュオムレツ・・・スペインスライダー (ミニハンバーガー)・・・アメリカケバブ風トルティーヤ・・・トルコキッシュ・ロレーヌ・・・フランスサーモンマリネの手毬寿司・・・日本ワカモレのタルト・・・メキシコ

ドリンク:※フリーフロー 90分制

Welcome Drink - 「サマーブルー」 モクテル内容:空と海を思わせる鮮やかな青が印象的なノンアルコールモクテル。旅の始まりを感じさせる一杯として、アフタヌーンティーの世界へと誘います。※一人につき一杯、「サマーブルー」モクテルが提供されますコーヒー/紅茶 /フレーバーティー/煎茶/ほうじ茶

※スパークリングワインは、グラス 900円で提供されます

Trip.comとともに、心が旅する午後のひとときが過ごせるアフタヌーンティーメニュー。

世界各国の風を感じる、特別なメニューが多数用意されています。

初夏の訪れとともに、世界を旅するようなひとときが堪能できる、心弾むアフタヌーンティー。

メルキュール東京日比谷「ラ・セヌ」にて2025年8月17日まで提供されている「World Summer Trip Afternoon Tea」の紹介でした☆

