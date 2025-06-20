カプセルトイ「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12」再販分がガシャポンオンラインにて6月20日11時より予約開始
【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12（再販）】 6月20日11時より予約開始 10月下旬 発送予定 価格：1回500円
バンダイは、カプセルトイ「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12」の再販分をオンラインストア「ガシャポンオンライン」にて6月20日11時より予約受付を開始する。発送は10月下旬を予定し、価格は1回500円。
本商品は「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツをデフォルメデザインでカプセルフィギュア化したもの。“無限のカスタマイズ”をコンセプトに、可動・パーツの組み替え・合体を、カプセルトイサイズで実現。
「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12」では「G-セルフ」、「FAガンダム7号機」、「高機動型ザクII（黒い三連星仕様）」、「G-セルフ 宇宙用バックパック」、「MS武器セット」の5種類がラインナップ。
□「ガシャポンオンライン」の「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12」ページ
【再販情報】- ガシャポン 駒形屋（仮） (@gasha_komagata) June 19, 2025
機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12
の再販が決定！
#ガシャポンオンライン にて
明日6/20(金) 11:00より予約受付開始予定です。
※店頭販売は2025年10月の予定です。
よろしくお願いいたします！#モビルスーツアンサンブル pic.twitter.com/eA8hXqrxeB
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