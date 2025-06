発売日から4日間で全世界累計販売台数が350万台を突破するという好調なスタートを切ったNintendo Switch 2ですが、サードパーティー開発者から「売上が最低予測を下回った」という声が上がっています。It was the biggest console launch of all time, but was Nintendo Switch 2 a success for third-parties?

Third party unit share of Switch 2 physical software during week 1 reached just shy of 40%. For month 1 of the Switch launch it was less than 20%.— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025年6月20日 2:15

I hate to break it to people, but the "I refuse to buy a game for my Nintendo Switch 2 if the physical version is not on the cart" crowd are both a minority today and will be an even smaller minority in 5 years.— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 19, 2025

https://www.thegamebusiness.com/p/it-was-the-biggest-console-launchNintendo Switch 2 Third-Party Developer Claims That Sales Were "Below Our Lowest Estimates" - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/nintendo-switch-2-third-party-developer-claims-that-sales-were-below-our-lowest-estimates/1100-6532572/2025年6月5日に発売されたNintendo Switch 2と同時に、コナミの「サバイバルキッズ」やスクウェア・エニックスの「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」、CD Projektの「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」といった複数のサードパーティータイトルも発売されました。市場調査会社・Circanaのデータによると、Nintendo Switch 2のパッケージ版ゲームの売上の81%は「マリオカート ワールド」や「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition」、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition」といった任天堂のタイトル(ファーストパーティータイトル)だったそうです。「マリオカート ワールド」のプロデューサーによる制作秘話が公開、「相互接続された世界」と「24人レース」が制作の始まり - GIGAZINE別の調査会社であるNielsenによると、Nintendo Switch 2のサードパーティータイトルのうち記事作成時点で最も売れているのは「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」だそうです。また、CircanaはNintendo Switch 2における3番目に大きなゲームパブリッシャー(1位が任天堂、2位がCD Projekt)はセガであることを明かしています。Circanaのエグゼクティブディレクターであるマット・ピスカテラ氏は、自身のBlueskyアカウントで「議論に参加するのは気が引けますが、アメリカにおけるNintendo Switch 2向けタイトルにおけるサードパーティーシェアは、Nintendo Switchの発売時よりもはるかに向上しています。Nintendo Switch 2のパッケージ版タイトルにおけるサードパーティーシェアは、発売1週目で40%弱に達しました。Nintendo Switchの発売後1カ月での同シェアは20%未満でした」と述べ、Nintendo Switch 2ではサードパーティータイトルの売れ行きが好調であることを明かしています。しかし、海外ゲームメディアのThe Game Businessは「これらの統計データを肯定的に評価するのは難しいです」と言及。The Game Businessに匿名を条件に情報提供したあるサードパーティーゲームパブリッシャーによると、Nintendo Switch 2におけるサードパーティータイトルの販売数は「自社の最低推定値を下回るものだった」そうです。ゲームメディアのGameSpotは、Nintendo Switch 2のゲームカードにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在しており、これが悪影響をもたらしている可能性を指摘。実際、アメリカ・シアトルにあるゲーム販売店Pink Gorilla Gamesのオーナーであるケルシー・ルーウィン氏は、「キーカードを店頭で販売することについて、あまり期待していませんでした。経験から言って、誰もこれを買っていないと言えます」と言及しています。Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在することが明らかに、インターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要あり&プレイ時はキーカードを差し込む必要あり - GIGAZINEゲーム市場の調査を行うNiko Partnersの調査担当ディレクターであるダニエル・アフマド氏は、キーカードがサードパーティータイトルの売上に悪影響を与えているという見解について、「申し訳ないのですが、『Nintendo Switch 2のパッケージ版がカートリッジに入っていなければゲームは買わない』という人は、少数派ですし、5年後にはさらに少数派になるでしょう」と言及しています。