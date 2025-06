ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、季節感のある柄がかわいい、ディズニーデザイン「身生地綿100%プリントTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「身生地綿100%プリントTシャツ」

© Disney

価格:1,980円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

生地:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

定番の丈&シルエットで着こなしやすいTシャツ。

キャラクターのプリントがかわいく、季節感たっぷりなプリント柄に気分も弾みます!

身生地は肌触りのよい綿100%天竺素材を使用しているのもポイント◎

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのTシャツ。

上部には涼しげなアートがプリントされ、

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」は仲良く浴衣姿です。

浴衣姿が新鮮で思わずうっとり☆

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのTシャツ。

白が基調なのでどのようなコーディネートとも相性が良く、涼しげな雰囲気!

© Disney

下部には舵の中からご機嫌な表情でポーズをとる「ドナルドダック」の姿も。

「ドナルドダック」はボーダー柄のマリンなコスチューム姿です☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのTシャツ。

打ち上げ花火を楽しむ「チップ」と「デール」の姿がプリントされています◎

© Disney

ネイビー地にプリントが映え、とってもオシャレ!

花火の打ち上げ音や、うれしそうにはしゃぐ「チップ」と「デール」の声が今にも聞こえてきそうです。

パンツスタイル、スカートスタイルどちらにも取り入れやすく、サイズ展開が豊富なのも魅力的。

季節感のある柄がインパクト抜群な、ディズニーデザイン「身生地綿100%プリントTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

