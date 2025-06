ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内で人気のエリア「ミニオン・パーク」

国内外で人気を博する「ミニオン」をテーマにしたエリア『ミニオン・パーク』の“ハチャメチャ”に楽しい体験価値をさらにパワーアップする新エリアのオープンが2025年7月11日(金)に決定!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜」

オープン日:2025年7月11日

体験時間:約7分

身長122cm未満の方には、付き添い者が必要です。お子様を抱きかかえた状態での利用はできません

車イス、ベビーカーのままご利用いただけます。ただし、電動車イスでは利用できません

「ミニオン・ハチヤメチャ・ライド」、「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」といった『ミニオン・パーク』の大人気アトラクションに加え、子どもから大人まで楽しめる新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜』が誕生!

パーク史上初のムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクションが、アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランドに続き、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ミニオン・パーク』に誕生します。

※動く歩道に乗って、立った状態で進んでいくライドアトラクション

邪悪な気配ただようド派手な建物に足を踏み入れたゲストは、映画の世界そのままに、あの極悪イベント「大悪党大会」の開催現場に遭遇します。

最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」(電気銃)を手にムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ「ビシャス6」の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競います。

※株式会社 JTB は、新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』に協賛しています

スナック・スタンド『イーブル・イーツ』

スナック・スタンド『イーブル・イーツ』では、「大悪党大会」のために集った世界中のワルたちに罪悪感に満ちたフードを提供!

大悪党のためのドーナツ・バーガー〜BBQポーク&ベーコン〜

「大悪党のためのドーナツ・バーガー〜BBQポーク&ベーコン〜」は、食べれば誰もがヤミツキになる看板メニュー!

たっぷりのポーク、ベーコン、チェダーチーズを甘いドーナツで挟んだバーガーに「大悪党大会」ロゴのチョコをトッピングした、見た目も味も“ハチャメチャ”に突き抜けた新メニューです。

ミニオン・ドーナツ〜バナナクリーム〜

ワルになりたいなら是非とも食らいつきたい「ミニオン・ドーナツ〜バナナクリーム〜」

イーブルミニオン・ドーナツ〜ブルーベリー〜

紫色がかっこいい「イーブルミニオン・ドーナツ〜ブルーベリー〜」

悪党になりきって罪深い欲望を満たせる“やっちまった”フードです。

ショップ『イーブル・スタッフ』

憧れの大悪党になりきるには、新ショップ『イーブル・スタッフ』でのショッピングがおすすめ!

新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜』での超爽快シューティングの思い出を、おうちでも楽しめる「ブラスターガン」

光とサウンドに加え、暗いところでは狙った先にアートも投影され、子どもも大人も“ワル”になり切って写真を撮るなど、思いっきり遊んで楽しめます。

映画に登場する歴代の悪役に扮したミニオンフェイスが並んだカチューシャや、

アップリケが付いたオーバーオールと悪役に扮したティムがキュートなぬいぐるみなども登場。

“ハチャメチャ”かわいい「ミニオン」グッズや、Tシャツもおすすめです。

また、スーパー悪党グループ「ヴィシャス6」と「ミニオン」がデザインされた

プリントクッキーとアソートライスクラッカーは2025年6月20日(金)より販売開始!

「大悪党大会」での超興奮体験の記念に、身に着けグッズからお土産まで、ここだけのイカす悪党アイテムを見つけてださい。

次々と目の前に現れる「ビシャス6」からの挑戦に立ち向かい、子どもから大人まで誰もがとことん”ワル”になり切って、撃って、壊して、何もかもぶっ飛ばす、遠慮不要の爽快なシューティングアトラクション!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜」は、2025年7月11日オープンです。

