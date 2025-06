UAが、新曲「Happy」を本日リリースした。また、新曲リリースに併せて、新たなビジュアルも公開された。 2025年デビュー30周年を迎えるUAの約2年ぶりの新曲となる「Happy」は、ライブバンドのメンバーとして、そしてAJICOの『ラヴの元型』でも手腕をふるった荒木正比呂が作曲とプロデュースを担当。心躍るビートと深みのあるサウンド、そして英詞と日本語詞が交互に現れるユーモラスで中毒性のあるメロディーが特徴的な、ピースフルでありながらUAのアーティスト性とポップさが凝縮された作品に仕上がっているという。 また、6月12日の30周年記念日を前に新たなアーティスト写真も公開された。アニバーサリーイヤーを彩るアーティスト写真は、カメラマンの守本勝英が撮影。「Happy」を象徴するかのようなUAの笑顔が印象的なものとなっている。 さらに、UAより「Happy」リリースに際してのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ◾️UA コメント30周年を迎えるにあたり、お届けしたい曲は、13歳の息子の意見に添い、「 Happy 」と題しました。そしてかねてより挑戦したかった、”梅干し”と”御御御付け”をリリックの題材にすることも叶いました。 また、同じく息子の「何故いつも、ママの歌は、同じメロディなのに違う歌詞にするの?全然覚えられないよ」の言葉を受け、出来るだけ繰り返してみました。身近なヤングの忠告は、ポップソングの道標に違いないわと、素直にそうしてみました。 今日の御御御付けは、昨日の御御御付けとは、違います。ただ今を生きているのに何か懐かしい、そんな30周年です。 ◆ ◆ ◆ ◾️配信シングル「Happy」 2025年6月20日(金)リリースhttps://jvcmusic.lnk.to/UA_Happy 関連リンク ◆UA オフィシャルサイト◆UA オフィシャルX◆UA オフィシャルInstagram◆UA オフィシャルYouTubeチャンネル◆UA オフィシャルFacebook

